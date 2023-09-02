قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي

أسفرت قرعة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى عن مواجهة الأهلي لـ سيمبا التنزاني.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة في 20 أكتوبر المقبل وحتى 11 نوفمبر 2023.

وستقام مباراة الافتتاح في تنزانيا والتي حُددت سلفا لاستضافة أولى مباريات النسخة الأولى وستكون ضد الأهلي، يوم 20 أكتوبر المقبل.

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم 24 أكتوبر المقبل على ملعب الأهلي.

نظام البطولة

ستُلعب بنظام خروج المغلوب، بدءا من ربع النهائي تقام مباريات الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني والإياب على أرض فرق التصنيف الأول.

وبعد ذلك تتحكم القرعة في تحديد باقي المواجهات التي ستقام بنظام الذهاب والإياب حتى النهائي ليصل عدد المباريات الإجمالي إلى 14.

وجاءت نتائج قرعة البطولة لدور ربع النهائي:

مباراة رقم 1: الأهلي × سيمبا التنزاني

مباراة رقم 2: الترجي التونسي × مازيمبي الكونغولي

مباراة رقم 3: إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي

مباراة رقم 4: بترو أتلتيكو الأنجولي × صنداونز الجنوبي

مباريات نصف النهائي:

الفائز من (الأهلي × سيمبا التنزاني) × الفائز من (بترو أتلتيكو الأنجولي × صنداونز الجنوبي)

الفائز من (الترجي التونسي × مازيمبي التونسي) × الفائز من (إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي)

النهائي

يقام الذهاب 5 نوفمبر 2023 والإياب يوم 11 نوفمبر 2023

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف عبر الفيديو قبل بدء المراسم: "بطولة الدوري الإفريقي خطوة شديدة الأهمية لضمان تواجد الأندية الإفريقية على الساحة الكبرى، هي أيضا ستضمن أن يلعب أفضل الأندية واللاعبين، والجوائز ستتوافق مع النفقات التي تُنفق على كرة القدم، وهي جزء لا يتجزأ".

وأضاف "أدعم الفرق الوطنية وأنظروا لما فعلته المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2022، نريد أن نُظهر الكرة الإفريقية بشكل جيد، وكذلك الكرة النسائية والتي أقيمت في أستراليا وجعلونا فخورين وظهروا بشكل رائع".

وأردف "متحمسون لأن تكون الكرة الإفريقية جاذبة للجماهير".

من جانبه قال جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "منذ وقت طويل ساهمت إفريقيا في كرة القدم من خلال لاعبيها الموهوبين وشغف جماهيرها وهو ما قاد المغرب في كأس العالم 2022 بالطريقة التي رأينها، والأمر لا يقتصر على الرجال بل السيدات أيضا في أستراليا".

وأضاف "مهمتنا أن نجعل اللعبة عالمية ونؤمن بتطوير الكرة في إفريقيا وهذا ما يقوم به برنامج فيفا، وهذه البطولة ستكون مؤثرة لأخذ الكرة الإفريقية في مستوى أعلى وسنفعل ذلك من خلال استثمارات محلية ودولية، وسنوفر أفضل المنصات للمنافسة للاعبين".

وأتم "مرتان فقط شهدنا فريقان من إفريقيا في نهائي مونديال الأندية، وربما سنجد فريقا يفوز على الأفضل في العالم، فيفا يدعم كاف والدوري الإفريقي، الكل بذل جهدنا كبيرا لتكون هذه البطولة موجودة، وأتطلع للمستقبل والفرص المتاحة والتي سيظهر بها أكثر من 20 فريقا".