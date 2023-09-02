مواجهته تعني الوصول للنهائي.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا قبل افتتاح الدوري الإفريقي

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 20:11

كتب : إسلام أحمد

الأهلي ضد سيمبا التنزاني - أليو ديانج

سيصل الأهلي لـ 22 مباراة رسمية ضد الأندية التنزانية عندما يواجه سيمبا ذهابا وإيابا في ربع نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لسيمبا، حيث ستقام مباراة افتتاح البطولة في تنزانيا كما كان محدد سلفا.

وستقام مباراة الذهاب يوم 20 أكتوبر في تنزانيا والإياب يوم 24 أكتوبر في القاهرة.

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تعرف على المواعيد من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية. (طالع التفاصيل)

الأهلي شارك في 20 مباراة ضد الأندية التنزانية فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4، وسجل لاعبوه 37 هدفا واستقبل 8 فقط.

في المقابل خاض سيمبا 21 مباراة ضد الأندية المصرية فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر 8، سجل لاعبوه 28 هدفا واستقبل 17.

ماذا عن مواجهات الأهلي ضد سيمبا؟

كأس الكؤوس الإفريقية 1985 – الدور الثاني

سيمبا 2×1 الأهلي – محمود الخطيب

الأهلي 2×0 سيمبا – محمود الخطيب وزكريا ناصف

دوري أبطال إفريقيا 2018-19 – دور المجموعات

الأهلي 5×0 سيمبا – عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي وكريم نيدفيد (2)

سيمبا 1×0 الأهلي

دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 – دور المجموعات

سيمبا 1×0 الأهلي

الأهلي 1×0 سيمبا – محمد شريف

إذا من النتائج السابقة: سيمبا يفوز في تنزانيا والأهلي يفوز في القاهرة.

وفي نسختي 1985 و2021 توج الأهلي بلقب البطولة في النهاية.

والوحيد الذي سجل هدفا للأهلي في تنزانيا في شباك سيمبا هو محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

الذهاب في تنزانيا والإياب في القاهرة، فمن يحسم بطاقة الصعود لنصف نهائي الدوري الإفريقي؟

الأهلي سيمبا الدوري الإفريقي
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