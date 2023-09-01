مؤتمر بوكيتينو: بالمر مناسب لنا.. والفارق بين مشروع تشيلسي وتوتنام

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - تشيلسي

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ تشيلسي أن كول بالمر الوافد الجديد من صفوف مانشستر سيتي مناسب للمشروع.

ويلتقي تشيلسي غدا السبت مع نوتنجهام فورست في رابع جولات الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينيو خلال المؤتمر الصحفي عن ضم كول بالمر: "هو مناسب لمشروعنا، موهبة شابة وقرر أن ينضم لنا لخوض عدد دقائق أكثر، وهذا أهم شيء، نرى مشروعا لتطور لعبنا في كل مباراة، هو لاعب لديه مستقبل رائع".

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وأكمل "علينا أن نكون حذرين مع اللاعب الشاب، سينتقل من مانشستر إلى لندت وعليه أن يتأقلم، عليه أن يجد مساحة في الفريق".

وأصبح بالمر الصفقة رقم 11 للبلوز في الصيف الجاري. (طالع التفاصيل)

وأضاف "متى سنعقد الصفقة الأخيرة؟ تحدثت مع المديرين منذ ساعات وأنا سعيد بقائمة الفريق".

وعن المقارنة بين قائمة فريقه الحالي مع توتنام: "مثلما نتعاقد نبيع لاعبين، ولا يجب قول إن هناك شيء خاطئ في توتنام، توتنام كان لديه مشروعا مختلفا، الآن لدينا الجودة واعتقد أننا سنؤدي بالطريقة التي يتوقعها الناس منا".

وردا على رحيل روميلو لوكاكو قال: "النادي كان له موقف واضح وسمعت منهم أن اللاعب يريد المغادرة، الأمور كانت واضحة بأنه لن يكون معنا هذا الموسم".

ورحل لوكاكو على سبيل الإعارة لصفوف روما الإيطالي لمدة موسم واحد. (طالع التفاصيل)

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي 11 صفقة وهم بالمر وموسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو. وروميو لافيا وجورجي بيتروفيتش.

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