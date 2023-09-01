الصفقة 11 - تشيلسي يتعاقد مع كول بالمر

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 13:26

كتب : FilGoal

كول بالمر

أتم نادي تشيلسي إجراءات التعاقد مع كول بالمر قادما من صفوف مانشستر سيتي.

وأعلن تشيلسي اليوم الجمعة ضم الشاب كول بالمر، لاعب مانشستر سيتي بشكل رسمي بعقد طويل الأمد.

وذكر تشيلسي فأن بالمر وقع عقدا مع النادي لمدة 7 أعوام حتى صيف 2030، مع خيار التمديد لعام آخر.

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فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا ذكر في وقت سابق أن تشيلسي اتفق مع مانشستر سيتي على دفع 40 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

هذا بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

اللاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عاما يعد من ناشئي مانشستر سيتي.

وخاض بالمر مع الفريق الأول لمانشستر سيتي 41 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع اثنين آخرين.

وكان بالمر يرغب في الرحيل عن سيتي ليشارك بشكل أساسي بصفة أكبر وهو ما لن يحدث مع ناديه في ظل تواجد إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز.

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي 11 صفقة وهم بالمر وموسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو. وروميو لافيا وجورجي بيتروفيتش.

كول بالمر تشيلسي مانشستر سيتي
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