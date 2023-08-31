عاد لمورينيو من جديد.. روما ينجح في ضم لوكاكو

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

أعلن نادي روما يوم الخميس ضم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من تشيلسي.

وانتقل لوكاكو لروما على سبيل الإعارة من تشيلسي لمدة موسم.

سيرتدي روميلو القميص رقم 90 مع الذئاب.

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ونجح روما في إقناع تشيلسي بضم المهاجم البلجيكي الذي سيعود للعمل مع المدرب جوزيه مورينيو من جديد.

وظهر جليا طوال فترة الانتقالات الصيفية أن لوكاكو لن يكمل مسيرته مع تشيلسي ولن يلعب مع إنتر مجددا بعد إعارة الموسم الماضي.

ويمتد تعاقد لوكاكو مع تشيلسي حتى صيف عام 2026.

وكان الهلال السعودي قد اهتم بضم لوكاكو لكن الأخير رفض الانتقال إلى الدوري السعودي بعد مفاوضات استمرت لأيام.

كما أنهى إنتر ميلان اهتمامه بضم روميلو لوكاكو من تشيلسي نهائيا في الانتقالات الصيفية الجارية.

إنتر شعر بالغضب لعلمه بدخول لوكاكو في مفاوضات مع غريمه التقليدي يوفنتوس، حسب التقارير.

وأوضحت التقارير أن يوفنتوس كان يفكر في ضم لوكاكو لكن في حالة رحيل دوسان فلاهوفيتش فقط.

وأشارت التقارير إلى أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد لم يتحدث أبدا مع اللاعب البلجيكي في ظل رغبة الإدارة في رحيل لوكاكو.

وكان تشيلسي يرغب في الحصول على 45 مليون يورو.

وقضى لوكاكو الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى إنتر وسجل 14 هدفا وصنع 7 في 37 مباراة خاضها.

روميلو لوكاكو روما تشيلسي إنتر
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