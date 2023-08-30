بمشاركة الأهلي.. كاف يعلن موعد وتفاصيل قرعة الدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد وتفاصيل قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وأوضح اتحاد جنوب إفريقيا في وقت سابق الفرق المشاركة بتواجد الأهلي. (طالع التفاصيل)

وكشف كاف عبر موقعه الرسمي موعد إقامة قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي يوم السبت المقبل بالقاهرة.

وأكد كاف على أن البطولة ستشهد مشاركة أندية: الأهلي (مصر) والترجي (تونس) والوداد (المغرب) وصن داونز (جنوب إفريقيا) وسيمبا (تنزانيا) وبترو أتليتكو (أنجولا) وأنيمبا (نيجيريا) ومازيمبي (الكونغو).

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قال في وقت سابق لـ FilGoal.com: "حددنا يوم السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر موعدا لقرعة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى".

وأضاف "التوقيت المبدئي لبداية القرعة: السابعة مساءً".

وأتم "سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة".

وسبق أن كشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com في وقت سابق قائلا: "البطولة ستقام بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر المقبلين، وهناك نية للجنة المنظمة لإقامة مباراة الافتتاح في تنزانيا".

وأشار إلى أن الفريق ستقسم لتصنيفين، حيث تلتقي فرق التصنيف الأول مع الثاني في ربع النهائي وهي كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

وأتم "البطولة ستُلعب بنظام خروج المغلوب، بدءا من ربع النهائي تقام مباريات الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني والإياب على أرض فرق التصنيف الأول، وبعد ذلك تتحكم القرعة في تحديد باقي المواجهات التي ستقام بنظام الذهاب والإياب حتى النهائي ليصل عدد المباريات الإجمالي إلى 14".

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراح "كاف" لإقامة البطولة بنظام الذهاب والعودة بداية من دور الثمانية إلى النهائي. (طالع التفاصيل)