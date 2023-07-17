في الجول يكشف مقترحات كاف بشأن مواعيد دوري السوبر الإفريقي.. ورد عامر حسين

لا يزال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس العديد من المقترحات بشأن مواعيد بطولة دوري السوبر الإفريقي وموقف الفرق من اللعب محليا وقت البطولة.

وقال مصدر مسؤول من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "المقترح الأقرب لتنفيذه بشأن مواعيد بطولة دوري السوبر الإفريقي هو أن تنطلق في 21 أكتوبر المقبل وتستمر حتى منتصف نوفمبر بنظام الذهاب والعودة بداية من دور الثمانية إلى النهائي".

وأضاف "في حالة الاستقرار على هذا النظام والمواعيد تدرس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي مخاطبة الاتحادات المحلية الثمانية للفرق المشاركة في دوري السوبر الإفريقي من أجل إعفاء الفرق من اللعب في المسابقات المحلية".

وأكمل "وذلك بسبب طلب العديد من الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا المواسم الماضية تغيير مواعيد مبارياتها في البطولة لعدم الموافقة على تأجيل المباريات المحلية لها".

وواصل "لا نريد انشغال الفرق المشاركة في دوري السوبر الإفريقي بأي مباريات محلية أخرى طوال مدة البطولة".

وتواصل FilGoal.com مع عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات المصرية لمعرفة كيفية رابطة الأندية واتحاد الكرة مع مقترحات كاف عن بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وعلق عامر حسين لـFilGoal.com قائلا: "لن أتعامل مع مقترحات لم يتم اعتمادها حتى الآن، عندما يقرر كاف أي شيء بشكل رسمي ويخطرنا به سبندأ في التعامل مع القرارات".

وأعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي (كاف) التي تُقام في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار موعد افتتاح بطولة الدوري الإفريقي (دوري السوبر الإفريقي).

وسبق أن كشف باتريس موتسيبي رئيس كاف من قبل تغيير اسم البطولة في تصريحات لشبكة beIN Sports: "قررنا رسميا تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم".

وأكمل "أصدقاؤنا في أوروبا طلبوا منا تغيير مسمى البطولة حتى لا تذكرهم بمشروع دوري السوبر الأوروبي، قلنا لهم لا مشكلة".

وأضاف "البطولة ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل".

وستقام البطولة بمشاركة 8 فرق هم الأهلي وماميلودي صنداونز والوداد والترجي ومازيمبي وبترو أتليتكو وهوريا كوناكري وسيمبا.