بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي

في أول إعلان رسمي عن البطولة، كشف الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم عن الفرق المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، وموعد إقامتها.

كشف الاتحاد الجنوب إفريقي عن تواجد الأهلي ضمن ثمانية فرق مشاركة في دوري السوبر الإفريقي.

وستقام البطولة خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبلين.

وجاءت الفرق المشاركة حسب بيان الاتحاد الجنوب إفريقي كالتالي:

الأهلي – مصر

ماميلودي صنداونز – جنوب إفريقيا

الوداد البيضاوي – المغرب

الترجي الرياضي – تونس

مازيمبي – الكونغو الديموقراطية

إنييمبا – نيجيريا

سيمبا – تنزانيا

بترو أتليتكو – أنجولا

وستقام قرعة البطولة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل حسب بيان الاتحاد الجنوب إفريقي.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراح "كاف" لإقامة البطولة بنظام الذهاب والعودة بداية من دور الثمانية إلى النهائي. (طالع التفاصيل)

ولكن الاتحاد الإفريقي لم يعلن عن إقامة البطولة أو نظامها أو الفرق المشاركة فيها بشكل رسمي حتى الآن.