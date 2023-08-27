مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد قرعة دوري السوبر الإفريقي

وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعدا لقرعة دوري السوبر الإفريقي.

وأعلن اتحاد جنوب إفريقيا في وقت سابق عن الفرق المشاركة بتواجد الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـ FilGoal.com: "حددنا يوم السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر موعدا لقرعة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى".

وأضاف "التوقيت المبدئي لبداية القرعة: السابعة مساءً".

وأتم "سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة".

وسبق أن كشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com في وقت سابق قائلا: "البطولة ستقام بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر المقبلين، وهناك نية للجنة المنظمة لإقامة مباراة الافتتاح في تنزانيا".

وأشار إلى أن الفريق ستقسم لتصنيفين، حيث تلتقي فرق التصنيف الأول مع الثاني في ربع النهائي وهي كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

وأتم "البطولة ستُلعب بنظام خروج المغلوب، بدءا من ربع النهائي تقام مباريات الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني والإياب على أرض فرق التصنيف الأول، وبعد ذلك تتحكم القرعة في تحديد باقي المواجهات التي ستقام بنظام الذهاب والإياب حتى النهائي ليصل عدد المباريات الإجمالي إلى 14".

وستقام قرعة البطولة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل حسب بيان الاتحاد الجنوب إفريقي.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراح "كاف" لإقامة البطولة بنظام الذهاب والعودة بداية من دور الثمانية إلى النهائي. (طالع التفاصيل)