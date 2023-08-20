هدف وطرد.. أكرد يشعل فوز وست هام على تشيلسي في ظهور مأساوي للأغلى في التاريخ

تغلب وست هام يونايتد على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الدربي الذي جمعهما على ملعب لندن ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لصاحب الأرض المغربي نايف أكرد في الدقيقة 8 وميكايل أنطونيو في الدقيقة 54 ولوكاس باكيتا في الدقيقة 95، بينما سجل كارني تشوكويميكا هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 29.

النتيجة تركت تشيلسي بنقطة واحدة من تعادله مع ليفربول في الجولة الماضية، فيما رفع وست هام رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله مع بورنموث في الجولة الأولى.

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الهدف الأول أتى سريعا في الدقيقة الثامنة برأسية المغربي نايف أكرد بعد ركنية من جيمس وارد براوس.

🇲🇦⚽️ رأسية قوية من المغربي نايف أكرد تسكن شباك تشلسي #الدوري_الإنجليزي #وست_هام_تشلسي pic.twitter.com/aThbMZwPrc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2023

وفي الدقيقة 9 سقط نيكولاس جاكسون داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم تأييد احتساب التسلل ضده.

وفي الدقيقة 29 تعادل تشيلسي بواسطة كارني تشوكويميكا، من متابعة لكرة عادت إليه من دفاع وست هام ليراوغ ويسدد ببراعة.

وسقط رحيم سترلينج داخل منطقة جزاء وست هام بعد تدخل من توماس سوتشيك في الدقيقة 41 ليحتسب الحكم ركلة جزاء أيدتها مراجعة تقنية الفيديو.

ولكن في الدقيقة 43 أهدر إنزو فيرنانديز ركلة الجزاء في منتصف المرمى، ليتصدى لها الحارس ألفونس أريولا، وكان الأرجنتيني قد أهدر ركلة ترجيح أمام هولندا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

وفي اللحظات الأخيرة أصيب تشوكويميكا صاحب هدف البلوز، وخرج من الملعب لينتهي الشوط.

طرد المغربي

مع انطلاق الشوط الثاني حل ميكايلو مودريك بدلا من تشوكويميكا المصاب.

وفي الدقيقة 54 أطلق ميكايل أنطونيو تسديدة قوية للغاية سكنت شباك الحارس الإسباني روبرت سانشيز، ليتقدم المطارق.

وترك بن تشيلويل موقعه في الدقيقة 60 ليأتي موسيس كايسيدو، الوافد من برايتون في أغلى صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 67 غادر نايف أكرد الملعب ببطاقة حمراء، بعد الإنذار الثاني الناتج عن مخالفته ضد نيكولاس جاكسون.

مأساة الأغلى

أتى أنجيلو أوجبونا بدلا من الجزائري سعيد بنرحمة في الدقيقة 69، فيما حل نوني مادويكي بدلا من جالاجر في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 77 حل بابلو فورنالس بدلا من ميكايل أنطونيو، ثم أتى إيدسون ألفاريز بدلا من جيمس وارد براوس في الدقيقة 81.

وحل مارسون برستو بدلا من مالو جوستو في صفوف تشيلسي بالدقيقة 83.

وارتكب كايسيدو خطأ فادحا في الدقيقة 90، حيث مرر الكرة إلى بابلو فورنالس الذي انفرد وسدد ولكن تمكن سانشيز من التصدي.

وفي الدقيقة 94 تسبب كايسيدو بركلة جزاء بعد عرقلة إيمرسون، ليسجل باكيتا الهدف الثالث في الدقيقة 95.

ويواصل تشيلسي منافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة لوتون الصاعد حديثا يوم الجمعة 25 أغسطس، فيما يخرج وست هام لملاقاة برايتون يوم السبت 26 أغسطس.