مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل جديدة لـ دوري السوبر الإفريقي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 11:00

كتب : محمد عبد العظيم

دوري السوبر الإفريقي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل جديدة لبطولة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى.

وأعلن اتحاد جنوب إفريقيا في وقت سابق عن الفرق المشاركة بتواجد الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "بدأت لجنة بطولة دوري السوبر الإفريقي إجراء ورش عمل للفرق المشاركة في البطولة، انتهت ورشة عمل فريق مازيمبي الكونغولي وحاليا اللجنة تعمل مع سيمبا التنزاني، وسيتم إكمال باقي الفرق تباعا لتوقيع بروتوكول البطولة".

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وأضاف "خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن التفاصيل الرسمية للبطولة، والقرعة ستقام يوم 1 سبتمبر المقبل".

وأوضح "من المرجح إقامة القرعة في كيجالي عاصمة رواندا لأنها ستكون المقر الرئيسي للبطولة، ولم يتم الاستقرار على مكان إقامة القرعة حتى الآن".

وأكمل "البطولة ستقام بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر المقبلين، وهناك نية للجنة المنظمة لإقامة مباراة الافتتاح في تنزانيا".

وأشار إلى أن الفريق ستقسم لتصنيفين، حيث تلتقي فرق التصنيف الأول مع الثاني في ربع النهائي وهي كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

وأتم "البطولة ستُلعب بنظام خروج المغلوب، بدءا من ربع النهائي تقام مباريات الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني والإياب على أرض فرق التصنيف الأول، وبعد ذلك تتحكم القرعة في تحديد باقي المواجهات التي ستقام بنظام الذهاب والإياب حتى النهائي ليصل عدد المباريات الإجمالي إلى 14".

وستقام قرعة البطولة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل حسب بيان الاتحاد الجنوب إفريقي.

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراح "كاف" لإقامة البطولة بنظام الذهاب والعودة بداية من دور الثمانية إلى النهائي. (طالع التفاصيل)

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