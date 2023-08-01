ليفربول يكشف عن القائد الجديد للفريق ونائبه.. وترتيب صلاح

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 11:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح يرتدي شارة قيادة ليفربول ضد ولفرهامبتون

أُعلن نادي ليفربول تعيين فيرجيل فان دايك كقائد جديد للفريق بعد رحيل جوردن هندرسون هذا الصيف.

ورحل هندرسون إلى صفوف الاتفاق السعودي بعد 12 عاما قضاها في صفوف الفريق (التفاصيل).

وذكر النادي عبر موقعه أن فان دايك سيكون القائد الجديد للفريق.

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وسيكون ترينت ألكسندر أرنولد هو نائب القائد، بدلا من جيمس ميلنر الذي رحل هذا الصيف أيضا، وانضم إلى برايتون.

وجاء ترتيب قادة ليفربول في الموسم الجديد، وفقا لكلوب.

1- فيرجيل فان دايك

2- ترينت ألكسندر أرنولد

3- أندي روبرتسون

4- أليسون بيكر

5- محمد صلاح

منذ بداية الموسم قبل الماضي كان ترتيب القادة كالتالي: جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك.

وأوضح كلوب وقتها "اللاعبون صوتوا على 3 قادة أخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون بيكر".

خلال الموسمين الأخيرين، ارتدى محمد صلاح شارة قيادة ليفربول في عدة مباريات قليلة.

ويتواجد العديد من قادة المنتخبات في صفوف ليفربول، ففان دايك (32 عاما) هو قائد هولندا، ومحمد صلاح (31 عاما) قائد منتخب مصر وأندي روبرتسون (29 عاما) قائد اسكتلندا، وكانوا هم من أبرز المرشحين لارتداء شارة قيادة الريدز في الموسم الجديد.

هناك قائد آخر لمنتخب بلاده وهو المجري دومينيك سوبوسلاي (22 عاما)، لكن انضمامه لليفربول هذا الصيف فقط سيحرمه من حمل شارة قيادة بطل أوروبا 2019 بالتأكيد، فضلا عن صغر سنه.

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