بعد 12 عاما في صفوف ليفربول.. هندرسون ينضم إلى الاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي يوم الخميس ضم جوردن هندرسون قائد ليفربول.

وبذلك أنهى الدولي الإنجليزي رحلة امتدت لـ12 عاما في صفوف ليفربول، توج خلالها بكل الألقاب الممكنة.

من المنتظر أن يتقاضى هندرسون نحو 700 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

ووجه قائد ليفربول رسالة مؤثرة لناديه وجماهيره وأعلن رحيله عن الفريق بعد 12 عاما.

مزيج فاخر 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 في معقل فارس الدهناء 💚❤️ #هندرسون_اتفاقي pic.twitter.com/QyimVY6K6x — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 27, 2023

وقال هندرسون عبر حسابه الشخصي على تويتر: "من الصعب وصف هذه السنوات الـ12 الماضية بالكلمات، بل إنه من الصعب أن نقول وداعا".

وأضاف "سأشجع ليفربول دائما إلى أن اموت".

وأتم "شكرا لكم على كل شيء.. لن تسير وحدك أبدا".

وأعلن الاتفاق تعاقده مع الفرنسي موسى ديمبلي والاسكتلندي جاك هيندري يوم الأربعاء، قبل الإعلان عن ضم هندرسون.

الثلاثي الأجنبي وقع لنادي الاتفاق مساء الأربعاء بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية في أحد المراكز الطبية المختصة بمقر معسكر الفريق الخارجي المنظم حاليا في كرواتيا، حسب تقرير الرياضية السعودية.

وأشار التقرير إلى أن معاذ العوهلي الرئيس التنفيذي للنادي وصل يوم الثلاثاء إلى مقر المعسكر من أجل التوقيع مع اللاعبين الثلاثة، الذين تم الاتفاق معهم بناء على توصيات الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الفريق الذي تربطه علاقة قوية بالثلاثي.

في الوقت نفسه، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لهندرسون وهو يصور فيديو وداعي في ملعب أنفيلد، ولقطات أخرى لتدربه مع الاتفاق.

وكانت الصفقة تتطلب اتفاقا بين الناديين، حيث لا يزال متبقى عامين فى عقد هندرسون الحالي مع ليفربول.

وخاض قائد الريدز 492 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وصنع 61 وحقق 9 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي منذ انتقاله في 2011.

ويأتي انتقال لاعب خط الوسط الانجليزى إلى الاتفاق السعودى بعد اتمام الريدز بالتعاقد مع الارجنتينى أليكسيس ماك أليستر من برايتون والمجرى دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

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