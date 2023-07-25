كما انفرد في الجول - كاف يعلن إعفاء الأندية المصرية من الأدوار التمهيدية لبطولات إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء الفرق التي تشارك في قرعة الدور التمهيدي لبطولات الأندية الإفريقية في الموسم المقبل 2023-2024.

وشهدت أسماء الأندية المشاركة في الدور التمهيدي عدم وجود أي ناد مصري سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية.

وهو الأمر الذي كشف عنه FilGoal.com أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

وتنطلق قرعة الأدوار التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بعد قليل.

FilGoal.com حصل على نسخة من تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للفرق للموسم الجديد 2023/2024.

-وحسب التصنيف الجديد، سيكون الأهلي رقم (1) في إفريقيا برصيد 83 نقطة، ومتفوقا على الوداد صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

-بيراميدز الممثل المصري الثاني في دوري أبطال إفريقيا، حل عاشرا في تصنيف "كاف"، والسابع في ترتيب الفرق المشاركة في البطولة، وبالتالي لحق بركب المعفيين من المشاركة في الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا.

-الزمالك ممثل مصر الأول في الكونفدرالية الإفريقية حل سادسا في تصنيف "كاف" وصاحب الترتيب الأول بين الفرق المشاركة في الكونفدرالية، بالتالي سيكون معفيا بطبيعة الحال من الدور التمهيدي في البطولة كذلك.

-وأخيرا، حل فيوتشر في المركز الـ58 في تصنيف "كاف"، والثامن بين المشاركين في البطولة، وبالتالي سيكون معفيا أيضا من المشاركة في الدور التمهيدي.