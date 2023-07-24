بالنقاط والترتيب.. في الجول يكشف موقف الفرق المصرية من تمهيدي الأبطال والكونفدرالية

لن تخوض الفرق المصرية المشاركة قاريا خلال الموسم المقبل في الأدوار التمهيدية، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية.

سيعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيف الفرق للموسم الجديد، والذي يتحدد نسبة له، من أي دور سيبدأ كل فريق خلال بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

FilGoal.com حصل على نسخة من تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للفرق للموسم الجديد 2023/2024.

-وحسب التصنيف الجديد، سيكون الأهلي رقم (1) في إفريقيا برصيد 83 نقطة، ومتفوقا على الوداد صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

-بيراميدز الممثل المصري الثاني في دوري أبطال إفريقيا، حل عاشرا في تصنيف "كاف"، والسابع في ترتيب الفرق المشاركة في البطولة، وبالتالي لحق بركب المعفيين من المشاركة في الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا.

-الزمالك ممثل مصر الأول في الكونفدرالية الإفريقية حل سادسا في تصنيف "كاف" وصاحب الترتيب الأول بين الفرق المشاركة في الكونفدرالية، بالتالي سيكون معفيا بطبيعة الحال من الدور التمهيدي في البطولة كذلك.

-وأخيرا، حل فيوتشر في المركز الـ58 في تصنيف "كاف"، والثامن بين المشاركين في البطولة، وبالتالي سيكون معفيا أيضا من المشاركة في الدور التمهيدي.

**بداية من هذا الموسم، لن تتحول الفرق المودعة لدوري أبطال إفريقيا من دور الـ32 إلى الكونفدرالية الإفريقية.

نظام الإعفاء من الدور التمهيدي في البطولتين

دوري أبطال إفريقيا

سيشارك 54 فريقا في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وللوصول إلى عدد 32 فريقا يبدأون الدور الرئيسي للبطولة، سيعفي "كاف" 10 فرق من المشاركة في الدور التمهيدي.

بالتالي أصحاب أعلى 10 تصنيفات مشاركين في البطولة، لن يتواجدون في الدور التمهيدي. الأهلي (الأول)، وبيراميدز (السابع).

سيتبقى 44 فريقا يواجهون بعضهم البعض ويتأهل 22 فريقا، ليضاف إليهم الفرق العشرة، ونبدأ البطولة من دور الـ32.

الكونفدرالية الإفريقية

سيشارك 52 فريقا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم. وللوصول إلى عدد 32 فريقا يبدأون الدور الرئيسي للبطولة، سيعفي "كاف" 12 فريقا من المشاركة في الدور التمهيدي.

لا يوجد سوى تسعة فرق فقط بين المشاركين في البطولة، هم من يملكون نقاط تراكمية في تصنيف "كاف"، وبالتالي سيستثنون جميعا من المشاركة في الدور التمهيدي للبطولة. الزمالك (الأول)، وفيوتشر (الثامن).

وبالتأكيد سيختار "كاف"ثلاثة فرق أخرى ليكمل عدد 12 فريقا غير مشاركين في الدور التمهيدي، كشف مصدر من كاف لـFilGoal.com أن اختياره سيكون وفقا للتوزيع الجغرفي، ولكن لم يستقروا عليه حتى الآن.

سيتبقى 40 فريقا يواجهون بعضهم البعض ويتأهل 20 فريقا، ليضاف إليهم الفرق الـ12، ونبدأ البطولة من دور الـ32.

وإليكم ترتيب تصنيف الفرق المشاركة بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والتي تملك نقاطا تراكمية.

1-الأهلي (مصر) 83 نقطة

2-الوداد (المغرب) 74 نقطة

3-الترجي (تونس) 56 نقطة

4-ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) 51 نقطة

5-شباب بلوزداد (الجزائر) 36 نقطة

6-سيمبا (تنزانيا) 35 نقطة

7-بيراميدز (مصر) السابع 35 نقطة

8-بترو أتلتيكو (أنجولا) 33.5 نقطة

9-مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) 30.5 نقطة

10-هورويا كوناكري (غينيا) 29 نقطة

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11-الهلال (السودان) 27 نقطة

12-أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا) 24 نقطة

13-يانج أفريكانز (تنزانيا) 20 نقطة

14-أسيك ميموزا (كوت ديفوار) 20 نقطة

15-النجم الساحلي (تونس) 20 نقطة

16-القطن (الكاميرون) 16 نقطة

17-فيتا كلوب (الكونغو) 14 نقطة

18-المريخ (السودان) 12 نقطة

19-أهلي طرابلس (ليبيا) 12 نقطة

20-الجيش الملكي (المغرب) 10 نقاط

21-إنييمبا (نيجيريا) 10 نقاط

22-فايبرز (أوغندا) 5 نقاط

23-ريال باماكو (مالي) 5 نقاط

24-أسكو دو كارا (توجو) 5 نقاط

25-أوتوهو (الكونغو) 4.5 نقطة

26-جوانينج جالاكسي (بوتسوانا) 4 نقاط

27-بريميرو دي أجوستو (أنجولا) 4 نقاط

28-شباب قسنطينة (الجزائر) 3 نقاط

29-جيانديرما (النيجر) 2 نقطتان

30-أهلي بنغازي (ليبيا) 1.5 نقطة

31-نواذيبو (موريتانيا) نقطة

وإليكم ترتيب تصنيف الفرق المشاركة بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم والتي تملك نقاطا تراكمية.

1-الزمالك (مصر) 39 نقطة

2-نهضة بركان (المغرب) 37 نقطة

3-اتحاد العاصمة (الجزائر) 27 نقطة

4-ريفرز يونايتد (نيجيريا) 10 نقاط

5-ديابل نوار (الكونغو) 5 نقاط

6-سان لوبوبو (الكونغو الديمقراطية) 5 نقاط

7-ساجرادا سبيرانزا (أنجولا) 4 نقاط

8-فيوتشر (مصر) 2.5 نقطة

9-الإفريقي (تونس) 2 نقطتان

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فريقا جور ماهيا الكيني، وموتيما تيمبي الكونغولي الديموقراطي استبعدا من البطولة لفشلهما في تحصيل رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية، كما أن الاتحاد الكونغولي الديموقراطي أرسل نفس أسماء الفرق المشاركة قاريا في الموسم الماضي للمشاركة هذا الموسم بسبب تأخر بداية الموسم الحالي هناك نظرا لبعض الاضطرابات السياسية في البلاد.

وهنا قائمة الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا كاملة حسب البلدان ممثلين 42 دولة إفريقية من أصل 54 دولة عضوة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

1-المغرب: الجيش الملكي - الوداد

2-مصر: الأهلي - بيراميدز

3-الجزائر: شباب بلوزداد - شباب قسنطينة

4-جنوب إفريقيا: ماميلودي صنداونز - أورلاندو بايرتس

5-تونس: النجم الساحلي - الترجي الرياضي

6-الكونغو الديموقراطية: مازيمبي - فيتا كلوب

7-أنجولا: بترو دي لواندا - بريميرو دي أجوستو

8-السودان: الهلال - المريخ

9-ليبيا: الأهلي طرابلس - الأهلي بنغازي

10-غينيا: هافيا - هورويا

11-تنزانيا: يانج أفريكانز - سيمبا

12: نيجيريا: إينييمبا - ريمو ستارز

13-زامبيا: باور ديناموز

14-الكاميرون: كوتون سبور

15-السنغال: جينيرياسيون فوت

16-كوت ديفوار: أسيك ميموزا

17-جمهورية الكونغو: أوتوهو

18-بوتسوانا: جوانينج جالاكسي

19-إي سواتيني: جرين مامبا

20-مالي: ريال باماكو

21- بوركينا فاسو: دوان

22- النيجر: جيانديرما

23-غانا: ميديما

24-رواندا: الجيش الوطني الرواندي

25-أوغندا: فايبرز

26-موريتانيا: نواذيبو

27-بنين: كوتون سبور

28-موزمبيق: سونجو

29-توجو: أسكو دي كارا

30-إثيوبيا: سان جورج

31-الجابون: بيندج

32-بوروندي: بومامورو

33:جيبوتي: جيبوتي تيليكوم

34: غينيا الإستوائية: دراجون

35-ليبيريا: LISCR

36-مالاوي: نياسا بيج بوليتس

37-الصومال: جاديتكا

38-جنوب السودان: سلام إف سي بور

39-جُزر القُمر: جبل

40-ناميبيا: أفريكان ستارز

41-سيراليون: بو رينجرز

42-زنزبار: KMKM

دول تشاد، وكاب فيردي، وإفريقيا الوسطى، وإريتريا، وجامبيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، موريشيوس، وجُزر ريونيون، وسيشل، وساو تومي وبرينسيبي، وزيمبابوي، ومدغشقر غير ممثلين بفرق هذا الموسم في البطولة.

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وهنا قائمة الفرق المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية كاملة حسب البلدان ممثلين 41 دولة إفريقية من أصل 54 دولة عضوة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

1-المغرب: الفتح الرباطي - نهضة بركان

2-مصر: الزمالك - فيوتشر

3-الجزائر: اتحاد العاصمة - أوليمبي الشلف

4-تونس: الإفريقي - الأولمبي الباجي

5-جنوب إفريقيا: سوبر سبورت يونايتد - سيكوكون يونايتد

6-الكونغو الديموقراطية: سان لوبوبو - تم استبعاد موتيما بيمبي

7-أنجولا: ساجرادا سبيرانسا - أكاديميكا دو لوبيتو

8-السودان: حي العرب - هيدوب

9-ليبيا: الهلال بنغازي - أبو سليم

10-غينيا: بيلو - أكاديمي سوار

11-تنزانيا - عزام يونايتد - سينجيدا يونايتد

12-نيجيريا: ريفرز يونايتد - بينديل إنشورانس

13-زامبيا: مايسترو يونايتد

14-السنغال: كاسا سبورتس

15-كوت ديفوار: أكاديمي أمادو ديالو

16-الكونغو: ديابل نوار

17-يوتشوانا: جابورون يونايتد

18-كينيا: كاكاميجا هومبويز

19-إي سواتيني: يانج بافالوز

20-مالي: ستاد مالي

21-بوركينا فاسو: إيتوال فيلانتي واجادوجو

22-النيجر: دوان

23-غانا: دريمز إف سي

24-رواندا: رايون سبورتس

25-أوغندا: كامبالا سيتي

26-موريتانيا: الجمارك

27-بنين: لوتو

28-موزمبيق: فيروفيارو

29-توجو: كونديكتور كارا

30-بوروندي: آجل نوار

31-جُزر القُمر: بيل لوميير

32-جيبوتي: أرتا سولار

33-غينيا الإستوائية: كانو سبور

34-إثيوبيا: باهير دار كينيما

35-ليبيريا: واتانجا

36-مدغشقر: إلجيكو بلوس

37-سيشل: لا باس

38-سيراليون: كالون

39-الصومال: هورسيد

40-جنوب السودان: المريخ جوبا

41-زنزبار: جيشي لا كوجينجا

دول تشاد، والكاميرون، وكاب فيردي، وإفريقيا الوسطى، وإريتريا، والجابون، وجامبيا، وغينيا بيساو، ليسوتو، ومالاوي، وموريشيوس، وناميبيا، وجُزر ريونيون، وساو تومي وبرينسيبي، وزيمبابوي غير ممثلين في البطولة هذا الموسم.