أحمد دياب: الدوري الموسم المقبل بنظامه المعتاد

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية موعد ونظام الموسم الجديد من الدوري المصري.

وتواجد دياب في نهائي كأس الرابطة المصرية والذي شهد تتويج سيراميكا كليوباترا بالتتويج باللقب على حساب المصري. (طالع التفاصيل)

وقال دياب عبر أون تايم سبورتس 1: "أهنئ سيراميكا بالفوز بلقب كأس الرابطة وحظ أوفر للمصري بعدما قدم مباراة جيدة".

وتابع "موسم كان صعبا ومضغوطا للموسم الثاني على التوالي، والحمد لله أنهينا الدوري وكأس الرابطة بتنظيم يليق بالأندية في المسابقتين".

وأضاف "نتحرك خطوة تلو الأخرى من أجل التطوير".

وأردف "الدوري الموسم المقبل سيكون بشكله المعتاد وسيبدأ في منتصف سبتمبر المقبل، وبدأنا العمل في تجهيز الجدول".

وبذلك سيشهد الدوري المصري مشاركة 18 فريقا يخوض كل فريق 34 جولة طيلة الموسم. (تعرف على التوقفات المتوقعة الموسم المقبل)

وأتم مشددا "وكذلك دوري المحترفين".

وسيقام دوري المحترفين الموسم المقبل عوضا عن الدرجة الثانية وسيشهد مشاركة 20 فريقا. (تعرف على جميع المشاركين الموسم المقبل)

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة تغيير اسم الدوري المصري بداية من الموسم المقبل بعد بيع حقوق المسابقة.

واستحوذت شركة النيل العقارية على حقوق الدوري المصري ولمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري".

وأضاف "درع الدوري المصري الجديد يتم تصنيعه حاليا في إنجلترا وسيحصل عليه بطل الدوري في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "مصر ستستضيف جمعية عامة لروابط الأندية العالمية بنهاية العام المقبل وبحضور أكبر روابط الأندية مثل الإنجليزي والإسباني".