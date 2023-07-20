موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة

تنتظر الكرة المصرية موسما استثنائيا جديدا وسط ضغط المباريات وكثرة البطولات المنتظرة للأندية والمنتخبات.

ويستكمل المنتخب المصري الأول تصفيات كأس الأمم بمواجهة إثيوبيا، ويخوض 4 جولات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وتوقفين دوليين آخرين.

أما الأهلي فينتظره مسابقة الدوري الإفريقي المستحدثة بمشاركة 8 فرق، بالإضافة لمواجهة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وكذلك المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بصحبة بيراميدز.

وينتظر الأهلي بطولة كأس العالم للأندية في سبتمبر بمدينة جدة في السعودية.

ويشارك الزمالك في البطولة العربية، بالإضافة للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية بصحبة فيوتشر.

وتشهد المسابقات المحلية في الموسم الجديد دوري النيل، وكأس مصر، واستكمال النسخة الحالية لكأس مصر، والسوبر المصري بمشاركة 4 فرق في الإمارات، بالإضافة لكأس الرابطة المصرية.

ووفقا للمواعيد والبطولات المنتظرة، لن يتمكن مثلا فريق الأهلي من إنهاء مبارياته قبل الأولمبياد، مع فرضية ضغط المباريات الكبير، وبالتالي قد يستمر الدوري المصري حتى نهاية أغسطس أو الأول من سبتمبر 2024.

ويصل عدد المباريات المطلوب أن يشارك بها لاعب دولي بالنادي الأهلي، خلال موسم 2023 - 2024، إلى 88 مباراة محلية وأفريقية ودولية، مع فرضية وصول الأهلي لنهائي دوري الأبطال، وبطولتي كأس مصر، وإقامة دوري السوبر الأفريقي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وكذلك وصول المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الأفريقية، والانضمام للمنتخب الأوليمبي لخوض مباريات أوليمبياد باريس (34 جولة بالدوري، و3 مباريات بكأس مصر 2022 - 2023، و5 مباريات كأس مصر 2023 - 2024، ومباراتين بالسوبر المصري، ومباراة بالسوبر الأفريقي، و3 مباريات بالدوري الأفريقي، و14 مباراة بدوري الأبطال، و3 مباريات بكأس العالم للأندية، و7 مباريات بكأس الأمم الأفريقية، و10 مباريات بالتوقفات الدولية الرسمية والودية، و6 مباريات بالأوليمبياد).

وسبق أن حقق بيدري لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا رقما قياسيا بالمشاركة في 72 مباراة خلال موسم 2020 - 2021 مع الفريق الكاتالوني ومنتخب إسبانيا الأول، ومنتخب بلاده الأوليمبي في طوكيو.

ولم تقدم رابطة الأندية أو اتحاد الكرة تصورا لمواعيد بطولات الموسم المقبل، وإليكم خريطة الموسم المقبل على مستوى بطولات الأندية والمنتخبات:

موعد نهاية الدوري الحالي 2022- 2023

ينتهي الدوري المصري رسميا يوم الأربعاء 26 يوليو بمواجهة الأهلي والمصري.

كأس مصر 2022 - 2023

يلتقي الأهلي أمام الداخلية يوم 30 يوليو الجاري، في دور الـ16 لكأس مصر.

ولم يحدد اتحاد الكرة بعد مواعيد استكمال المسابقة حيث ينتظر المصري الفائز من الأهلي والداخلية في الدور ربع النهائي، ويتأهل الفائز لمواجهة إنبي في نصف النهائي.

وعلى الطرف الآخر في نصف النهائي يواجه الزمالك نظيره بيراميدز.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أعلن من قبل أن مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر ستقام مع بداية الموسم الجديد.

راحة سلبية واستثناء الزمالك

من المتوقع أن تحصل الأندية على فترة راحة سلبية في شهر أغسطس، باستثناء الزمالك الذي ينتظره مواجهات البطولة العربية في السعودية.

ولن تكون فترة راحة أندية الأهلي وبيراميدز وفيوتشر طويلة، في ظل مشاركاتهم المنتظرة إفريقيا في أغسطس.

الزمالك والبطولة العربية

ينتظر الزمالك 3 مواجهات بالبطولة العربية حيث يواجه اتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، يليه الشباب السعودي يوم 31 يوليو، ثم مواجهة النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وحال تخطى الزمالك دور المجموعات، واستكمل مشواره في البطولة، فتنتظره مواجهات ربع النهائي 6 أغسطس، ونصف النهائي 9 أغسطس، والنهائي 12 أغسطس.

السوبر الإفريقي

يلتقي الأهلي "بطل دوري الأبطال" أمام اتحاد العاصمة الجزائري "بطل الكونفدرالية" في الأول من سبتمبر ببطولة كأس السوبر الإفريقي، ولكن لم يحدد الاتحاد الإفريقي (كاف) بعد مكان إقامة المباراة.

البطولات الإفريقية

ومن المقرر أن تقام قرعة الموسم الجديد لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 9 أغسطس في القاهرة، حسبما صرح مصدر لـ FilGoal.com.

وسيشارك الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، فيما يشارك الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.

وستكون مواعيد البطولات الإفريقية "دوري الأبطال والكونفدرالية" في الموسم الجديد كالتالي:

الدور التمهيدي في الفترة ما بين 18 إلى 20 أغسطس ذهابا ومن 25 إلى 27 أغسطس إيابا

مباريات دور الـ32 ذهابا من 15 إلى 17 سبتمبر وإيابا من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

يبدأ دور المجموعات للمرة الأولى في نوفمبر بدلا من فبراير كما هو معتاد بسبب كأس الأمم الأفريقية.

الجولة الأولى في الفترة من 24 نوفمبر إلى 26 نوفمبر

الجولة الثانية من 1 إلى 3 ديسمبر

الجولة الثالثة من 8 إلى 10 ديسمبر

الجولة الرابعة من 19 إلى 25 ديسمبر

الجولة الخامسة 23من إلى 25 فبراير

الجولة السادسة في الفترة من 1 إلى 3 مارس

مباريات ربع النهائي : الذهاب من 29 إلى 31 مارس والإياب من 5 إلى 7 أبريل.

نصف النهائي: الذهاب من 19 إلى 21 ابريل والاياب من 26 إلى 28 أبريل.

النهائي : الذهاب من يوم 17 إلى 19 مايو والاياب من 24 إلى 26 مايو 2024.

دوري السوبر الإفريقي

ويشارك الأهلي في بطولة دوري السوبر الأفريقي خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 11 نوفمبر، وذلك بمشاركة 8 فرق، وهم: الأهلي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني، بالإضافة إلى إنيمبا النيجيري وبترو أتليتكو الأنجولي.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي (كاف) بعد مكان إقامة البطولة ونظامها.

كأس العالم للأندية

يشارك الأهلي في مونديال الأندية في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

التوقف الدولي وكأس الأمم

وينتظر المنتخب المصري 3 فترات توقف قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية في يناير بكوت ديفوار، فيما ينتظره توقفين دوليين العام القادم.

توقف سبتمبر

يلتقي المنتخب المصري أمام إثيوبيا يوم 4 سبتمبر في ختام مشوار الفراعنة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، وبعدها يواجه تونس وديا يوم 12 سبتمبر.

توقف أكتوبر

ينتظر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، توقف خلال الفترة من 9 لـ17 أكتوبر، لخوض وديات قبل بداية تصفيات كأس العالم 2026.

توقف نوفمبر

يبدأ المنتخب المصري تصفيات كأس العالم في فترة توقف نوفمبر خلال الفترة من 13 لـ21، حيث سيخوض أول جولتين من التصفيات.

كأس الأمم الإفريقية

تقام قرعة كأس الأمم يوم الخميس 12 أكتوبر المقبل، فيما تقام البطولة في الفترة ما بين 13 يناير 2024 إلى 11 فبراير 2024، حيث يحتاج روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، فترة 5 أيام قبل انطلاق البطولة من أجل التحضير والسفر.

وينتظر المنتخب توقف مارس خلال الفترة من 18 لـ26 مارس 2024. لخوض وديات، قبل خوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الفترة من 3 لـ11 يونيو 2024.

دوري الموسم الجديد

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في تصريح سابق أن الدوري الجديد موسم 2023 - 2024 سيبدأ في سبتمبر، وبالتالي نظرًا لإقامة مباراة السوبر الأفريقي في الأول من سبتمبر، والتوقف الدولي من 4 لـ12 سبتمبر، وذهاب دور الـ32 للبطولات الأفريقية من 15 لـ17 سبتمبر، سينطلق الدوري في النصف الثاني من شهر سبتمبر.

كأس الرابطة المصرية

ولم تحدد رابطة المحترفين موعد إقامة بطولة كأس الرابطة، ولكن من المرجح وفقا لضغط الموسم الطويل، أن تقام كمثيلتها عام 2022، بالتوازي مع إقامة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

كأس مصر

وبالطبع لم يتحدد موعد كأس مصر الجديد 2023 - 2024، أو المباريات الأربع المتبقية من كأس مصر نسخة 2022 - 2023.

السوبر المصري

لم يتحدد بعد موعد إقامة السوبر المصري، حيث سبق وأن أعلن اتحاد الكرة بالاتفاق مع رابطة الأندية، على إقامة السوبر المصري في الإمارات من 4 فرق.

أولمبياد باريس

وينتظر المنتخب الأوليمبي مدعوما بـ3 لاعبين فوق السن، المشاركة في أوليمبياد باريس خلال الفترة من 24 يوليو حتى 10 أغسطس.

ويحتاج البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، فترة استعدادا قبل البطولة للتحضير والسفر إلى العاصمة الفرنسية.

وبشكل آخر ستكون الارتباطات الخارجية للأندية والمنتخبات، وفقا للتسلسل الزمني، كالتالي:

أغسطس 2023

تمهيدي الأبطال 18 إلى 20 أغسطس ذهابا ومن 25 إلى 27 أغسطس إيابا

سبتمبر 2023

1 سبتمبر السوبر الأفريقي

4 لـ12 سبتمبر توقف دولي

ذهاب دور الـ32 بطولات أفريقيا من 15 إلى 17 سبتمبر، وإيابا من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

أكتوبر 2023

توقف دولي 9 لـ17 أكتوبر، لخوض وديات للمنتخب

يشارك الأهلي في دوري السوبر الأفريقي من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر

نوفمبر 2023

تصفيات كأس العالم من 13 لـ21 نوفمبر جولتين

الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولات أفريقيا في الفترة من 24 نوفمبر إلى 26 نوفمبر

ديسمبر 2023

3 جولات من مجموعات البطولات الأفريقية

من 1 إلى 3 ديسمبر، ومن 8 إلى 10 ديسمبر، ومن 19 إلى 25 ديسمبر.

كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبرالمقبل.

يناير 2024

كأس الأمم الأفريقية تقام خلال الفترة من 13 يناير 2024 إلى 11 فبراير 2024.

فبراير 2024

الجولة الخامسة من مجموعات البطولات الأفريقية من 23 إلى 25 فبراير

مارس 2024

الجولة السادسة من مجموعات البطولات الأفريقيةمن 1 إلى 3 مارس

توقف دولي خلال الفترة من 18 لـ26 مارس 2024

مباريات ذهاب ربع النهائي البطولات الأفريقية من 29 إلى 31 مارس

أبريل 2024

إياب ربع نهائي البطولات الأفريقية من 5 إلى 7 أبريل.

نصف النهائي البطولات الأفريقية: الذهاب من 19 إلى 21 ابريل والاياب من 26 إلى 28 أبريل.

مايو 2024

نهائي البطولات الأفريقية: الذهاب من يوم 17 إلى 19 مايو والاياب من 24 إلى 26 مايو 2024.

يونيو 2024

الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال من 3 لـ11 يونيو 2024.

يوليو وأغسطس 2024

تقام أوليمبياد باريس خلال الفترة من 24 يوليو حتى 10 أغسطس.

فكيف سيكون شكل الموسم الجديد؟ وكيف سيتعامل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مع كل هذا الكم من المشاركات القارية للأندية والمنتخبات بعيدا عن البطولات المحلية، كيف سيتفاى كل ذلك، هو الوحيد الذي سيقرر.