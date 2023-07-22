انتظار 25 عاما سيستمر.. سيراميكا كليوباترا يتوج بلقبه الأول على حساب المصري

السبت، 22 يوليه 2023 - 22:41

كتب : FilGoal

احتفال محمد شكري بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الربطة المصرية

منذ 25 عاما كان اللقب الأخير للمصري بالتتويج بكأس مصر على حساب المقاولون العرب عام 1998.

اليوم كان المصري أمام فرصة ذهبية لإيقاف الانتظار ولكن كان لسيراميكا كليوباترا رأي آخر ليستمر انتظار جماهير المصري للتتويج.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على المصري في نهائي كأس الرابطة المصرية بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب.

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اللقب كان هو الأول لسيراميكا كليوباترا في تاريخه في موسمه الثالث بالدوري الممتاز.

وقاد أيمن الرمادي مباراته الأولى لفريق سيراميكا كليوباترا وخلالها حقق لقبه الأول كمدرب.

وعادل سيراميكا كليوباترا عدد ألقاب فيوتشر في كأس الرابطة ليكونا الفريقان الوحيدان الذين توجا باللقب بعد نسخته الثانية.

سيراميكا كليوباترا تمكن من تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على المصري في الدوري قبل المباراة النهائية، كما حقق أيمن الرمادي الأمر نفسه كمدرب لأسوان.

ميمي عبد الرازق مدرب المصري خسر النهائي الثاني في مسيرته بعد الخسارة في نهائي كأس مصر من الزمالك بقيادة سموحة.

التشكيل

بدأ المصري بثنائي هجومي مكون من محمد عبد اللطيف "جريندو" ومروان حمدي، بينما قاد صلاح محسن هجوم سيراميكا كليوباترا.

أحداث المباراة

سيراميكا كليوباترا تقدم مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق محمد عنتر مستغلا تمريرة رأسية من صلاح محسن لينفرد المرمى ويسدد في الشباك.

المصري كاد أن يتعادل بعد دقيقة واحدة عن طريق كريم العراقي ولكن زميله في الفريق محمد عبد اللطيف "جريندو" منع الكرة من دخول الشباك.

وفي الدقيقة الـ 11 أضاف صلاح محسن الهدف الثاني لسيراميكا مستغلا خطأ كبير من إسلام أبو سليمة مدافع المصري الذي حاول تمريرة الكرة للحارس ولكنها كانت قصيرة.

محمد بسام حارس سيراميكا منع فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الـ 14 برأسية من جريندو.

في الدقيقة الـ 18 وبسبب سوء الأداء الدفاعي قرر ميمي عبد الرازق إجراء التبديل الأول بخروج أبو سليمة ودخول عماد الدين بو بكر.

وعاد بسام للتألق من جديد ومنع رأسية من مروان حمدي.

صلاح محسن أهدر أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثالث لسيراميكا.

وقبل نهاية الشوط الأول أجرى المصري تبديلا اضطراريا بدخول حسام جريشة بدلا من المصاب عبد الرحيم دغموم.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى ميمي عبد الرازق تبديلان جديدان بدخول إسلام عطية وحسين السيد بدلا من عمرو سعداوي وزياد كمال.

بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط أهدر صلاح محسن انفرادا جديدا بالمرمى بعد انفراد.

وقلص البديل حسام جريشة الفارق للمصري في الدقيقة الـ 54 بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى.

وبعد 6 دقائق فقط رد محمد شكري صاروخية جديدة ليسجل الثالث لسيراميكا كليوباترا من ركلة حرة رائعة ذهبت في الزاوية المستحيلة لعصام ثروت.

استمر تفوق سيراميكا كليوباترا وفي الدقيقة الـ 89 ومع استسلام لاعبي المصري سجل سيراميكا كليوباترا الهدف الرابع عن طريق صامويل أمادي بعد تبادل للكرة مع مروان حمدي.

واحتسب إبراهيم نور الدين 8 دقائق وقت بدل من الضائع وخلالهم أهدر لاعبي سيراميكا أكثر من هدف محقق لتسجيل الخامس.

وانتهت المباراة بتتويج سيراميكا كليوباترا باللقب الأول في تاريخه.

المصري سيراميكا كليوبترا كأس الرابطة المصرية
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