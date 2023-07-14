اكتمل العدد بهبوط أسوان والمحلة.. تعرف على فرق دوري المحترفين لموسم 2023-2024

وأخيرا اكتمل عدد الفرق الـ 20 المنتظر مشاركتها في دوري المحترفين للموسم المقبل 2023-2024، وهو النظام الجديد لدوري الدرجة الثانية التالية للدوري الممتاز.

جاء ذلك بعد هبوط أسوان وغزل المحلة رسميا، إذ خسر أسوان على يد الداخلية 4-2 في الجولة الأخيرة، بينما سقط غزل المحلة أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد.

وإليكم قوام فرق دوري المحترفين الجديد..

الهابطون من الدوري المصري:

1- أسوان

2- غزل المحلة

3- حرس الحدود

المتأهلون من الدرجة الثانية:

مجموعة الصعيد

4- لافيينا

5- بترول أسيوط

6- النصر للتعدين

7- مصر للمقاصة

مجموعة القاهرة

8- وادي دجلة

9- السكة الحديد

10- القناة

11- بتروجت

مجموعة بحري

12- طنطا

13- دكرنس

14- أبو قير للأسمدة

15- جمهورية شبين

المتأهلان من دورة ترقي المركز السادس للدرجة الثانية:

16- بروكسي

17- المصرية للاتصالات

المتأهلون من دورات ترقي الدرجة الثالثة:

18- مكادي

19- النجوم

20- راية

النظام المنتظر

أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ملفا إلى أندية القسم الثاني (أ) و(ب) للموسم الجديد 2023-2024 لشرح نظام دوري المحترفين ودوري القسم الثاني (ب).

للتوضيح:

1- القسم الأول هو الدوري الممتاز - الدرجة الأعلى

2- القسم الثاني (أ) هو دوري المحترفين - الدرجة الثانية الجديدة

3- القسم الثاني (ب) - الدرجة الثالثة في ترتيب تدرج الكرة المصرية

4- القسم الثالث - الدرجة الرابعة في الترتيب

وجاء في الملف ما يلي:

أولا: دوري القسم الثاني (أ) - (دوري المحترفين)

مجموعة واحدة تتكون من 20 فريقا.

الصعود:

- يصعد الفريقان الأول والثاني من دوري القسم الثاني (أ) إلى دوري القسم الأول (الممتاز) في موسم 2024-2025.

- تقام دورة رباعية من دور واحد بين الفريق صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (أ) والفرق الثلاثة أصحاب المركز الأول من كل مجموعة في المجموعات الثلاث لدوري القسم الثاني (ب)، ويصعد الفريق صاحب المركز الأول في الدورة الرباعية إلى دوري القسم الأول موسم 2024-2025.

- الفرق الثلاثة التي لم توفق في الصعود إلى دوري القسم الأول، تصعد إلى دوري القسم الثاني (أ) لموسم 2024-2025.

الهبوط:

تهبط الفرق أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة من دوري القسم الثاني (أ) 2023-2024 إلى دوري القسم الثاني (ب) موسم 2024-2025.

ثانيا: دوري القسم الثاني (ب)

يتكون من 56 فريقا موزعين على 3 مجموعات.

الصعود:

- الدورة الرباعية ذاتها الموضحة أعلاه في دوري المحترفين. (يصعد منها فريق للدوري الممتاز، ويصعد الثلاثة الآخرون إلى دوري القسم الثاني أ).

- يصعد أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث إلى دوري القسم الثاني (أ)، ويلعب أصحاب المركز الأول في الدورة الرباعية.

- في حالة صعود فريق من فرق القسم الثاني (ب) إلى الدوري الممتاز، يصعد الفريق صاحب المركز الثالث من مجموعته إلى القسم الثاني (أ).

الهبوط:

يهبط 13 فريقا من القسم الثاني (ب) إلى دوري القسم الثالث موسم 2024-2025 على النحو التالي:

- الفرق الأربعة الأخيرة في المجموعة الأولى.

- الفرق الخمسة الأخيرة في المجموعة الثانية.

- الفرق الأربعة الأخيرة في المجموعة الثالثة.