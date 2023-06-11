مدير ملعب محمد الخامس يكشف لـ في الجول عدد الجماهير في مباراة الوداد والأهلي

كشف أسامة الوديغري مدي ملعب محمد الخامس بالمغرب عن بيع 45 ألف تذكرة لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد مساء اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الوديغري لـ FilGoal.com: "تم بيع 45 ألف تذكرة لنهائي دوري أبطال إفريقيا، واشترى مسؤولو الأهلي 500 تذكرة من إجمالي 2000 مقعد تم تخصيصهم لجمهور الأهلي وتم تحديد المنطقة 5 خلف المرمى الأيمن لجلوسهم".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.

ويخوض الأهلي النهائي الرابع على التوالي لدوري أبطال إفريقيا والثاني ضد الوداد.

وتوج الأهلي باللقب في 10 مناسبات سابقة.

وكان الوداد قد فاز على الأهلي في نهائي الموسم الماضي الذي أقيم من مباراة واحدة بهدفين دون مقابل.