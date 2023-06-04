استدعاء مهاجم المصري للمشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن المصري انضمام لاعبه فرانك إيتوجا إلى منتخب الكاميرون الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب الكاميرون في البطولة بعد استبعاد منتخب الجابون بسبب خطأ إداري. (طالع التفاصيل)

الكاميروني البالغ 21 عاما شارك بقميص المصري الموسم الجاري في 8 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

يأتي ذلك بعد خضوع اللاعب لعملية جراحية دقيقة في العين بعدما عانى من انفصال في الشبكية في إحدى عينيه. (طالع التفاصيل)

وانضم المهاجم الشاب إلى المصري مطلع الموسم الحالي قادما من أشانتي كوتوكو.

وحصد إيتوجا لقب الدوري الغاني مع أشانتي كوتوكو، وكان أفضل لاعب صاعد في المسابقة الموسم الماضي.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة التي تضم مالي ومصر والنيجر.

وتأهل منتخب مصر للنهائيات للمرة الرابعة على التوالي (الأكثر بين المنتخبات المشاركة) بعدما انتصر على زامبيا ذهابا بنتيجة 2-0 ثم تعادل سلبيا خارج القواعد.

ولأول مرة تتأهل منتخبات النيجر والكونغو وغينيا لنهائيات البطولة.

تقام البطولة في المغرب بين 24 يونيو وحتى 8 يوليو، إذ يتأهل أول 3 منتخبات في ترتيب البطولة النهائي إلى أولمبياد باريس 2024.

فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع منتخب آسيوي لتحديد آخر المتأهلين.