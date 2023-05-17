خبر في الجول – مجموعة مصر.. استبعاد الجابون من كأس إفريقيا تحت 23 عاما والكاميرون البديل

استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منتخب الجابون من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في المغرب بين 24 يونيو وحتى 8 يوليو، إذ يتأهل أول 3 منتخبات في ترتيب البطولة النهائي إلى أولمبياد باريس 2024.

فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع منتخب آسيوي لتحديد آخر المتأهلين.

وحسبما علم ـFilGoal.com فإن كاف قرر استبعاد منتخب الجابون من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بسبب خطا إداري.

وسجل منتخب الجابون لاعبه فلوس دجافيه على أنه ولد في (29/7/2003) وتم اكتشاف ان اللاعب تم تسجيله مع نادي ييوجويندي الجابوني في كأس الكونفدرالية على أنه ولد في (15/11/1997).

وجاء قرار كاف بعدما قام الاتحاد الكاميروني بتقديم طعن ضد مشاركة اللاعب وتم اكتشاف الخطأ من لجنة الانضباط.

وستقوم لجنة المسابقات بكاف باستدعاء الكاميرون لتكون معوضا للجابون وذلك بعدما صعدت الجابون على حساب الكاميرون في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وسيحل منتخب الكاميرون محل الجابون في المجموعة التي تضم مصر ومالي والنيجر.

وتأهل منتخب مصر للنهائيات للمرة الرابعة على التوالي (الأكثر بين المنتخبات المشاركة) بعدما انتصر على زامبيا ذهابا بنتيجة 2-0 ثم تعادل سلبيا خارج القواعد.

ولأول مرة تتأهل منتخبات النيجر والكونغو وغينيا لنهائيات البطولة.