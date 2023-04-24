بعد فقدان الإبصار بنسبة 52% في إحدى عينيه.. إيتوجا يخضع لعملية جراحية

خضع فرانك إيتوجا لاعب المصري لعملية جراحية دقيقة في العين هذا الأسبوع.

وذكر المصري في بيانه أن إيتوجا عانى من انفصال في الشبكية في إحدى عينيه.

وأوضح المصري أن إيتوجا تعرض للإصابة وقتما كان لاعبًا لـ أشانتي كوتوكو الغاني قبل انضمامه للمصري.

وكشف النادي البورسعيدي أن إيتوجا فقد الإبصار بنسبة 52% في إحدى عينيه جراء هذه الإصابة، مما تطلب التدخُل الجراحي.

الكاميروني فرانك مبيلا إيتوجا (21 عامًا) انضم إلى المصري مطلع الموسم الحالي قادما من أشانتي كوتوكو.

واكتفى إيتوجا بتسجيل هدف وحيد بقميص المصري في 8 مباريات خاضها حتى اللحظة.

وحصد إيتوجا لقب الدوري الغاني مع أشانتي كوتوكو، وكان أفضل لاعب صاعد في المسابقة الموسم الماضي.

ويلتقي المصري غدًا الثلاثاء بـ البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثامن في الدوري المصري برصيد 35 نقطة.