بي بي سي: ناجلسمان لن يكون مدرب توتنام الموسم المقبل

لن يكون يوليان ناجلسمان المدير الفني القادم لـ توتنام الإنجليزي حسبما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد محادثات بين المدرب الألماني وإدارة النادي، كما أن النادي اللندني لا يضعه في حسبانه لتولي تدريب الفريق

ويبحث توتنام عن مدير فني يقود الفريق بدءا من الموسم المقبل بعد إقالة أنطونيو كونتي في مارس الماضي ومن ثم كريستيان ستيليني المدرب المؤقت، ويقود راين ماسون الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم الجاري.

وسبق أن كشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن ناجلسمان الأقرب لخلافة كونتي في منصب المدير الفني في مارس الماضي. (طالع التفاصيل)

وأقيل ناجلسمان من تدريب بايرن ميونيخ الموسم الجاري في مارس الماضي بعدما حقق 5 انتصارات فقط في آخر 10 مباريات مع الفريق بجميع المسابقات.

وارتبط اسم ناجلسمان بتدريب تشيلسي الإنجليزي في وقت سابق قبل أن ينسحب المدرب الألماني من المفاوضات. (طالع التفاصيل)

يوليان ناجلسمان (35 عاما)، تولى تدريب بايرن ميونيخ في 2021، محققا مع الفريق لقب الدوري الألماني عن الموسم الماضي، بجانب لقبي السوبر الألماني عن الموسمين الماضي والحالي.

ويحتل توتنام المركز السادس برصيد 57 نقطة قبل 3 جولات على نهاية الموسم من الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع.