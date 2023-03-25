تيلجراف: ناجلزمان يستعد لخلافة كونتي في توتنام

السبت، 25 مارس 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

يوليان ناجلزمان

بدأ توتنام مفاوضاته مع الألماني يوليان ناجلزمان لتولي تدريب الفريق.

وأصدر بايرن ميونيخ بيانا رسميا، أعلن فيه رحيل يوليان ناجلزمان عن تدريب الفريق بشكل رسمي، بجانب دينو تومبولر المدرب المساعد، وبنيامين جلوخ، وخافيير زيمبرود أفراد الطاقم المعاون.

وفي نفس البيان، أعلن العملاق الألماني تعيين توماس توخيل مدربا جديدا للفريق.

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وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية فإن توتنام بدأ محادثاته مع ناجلزمان بشأن تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن مدرب بايرن ميونيخ السابق أحد المعجبين بالنادي الإنجليزي منذ فترة طويلة.

يوليان ناجلزمان (35 عاما)، تولى تدريب بايرن ميونيخ في 2021، محققا مع الفريق لقب الدوري الألماني عن الموسم الماضي، بجانب لقبي السوبر الألماني عن الموسمين الماضي والحالي.

عودة مستحيلة

الصحيفة ذاتها كشفت في وقت سابق عن أن إدارة نادي توتنام تستعد لإقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من منصبه كمدير فني للفريق.

وخرج أنطونيو كونتي في تصريحات غاضبة بعد التعادل أمام ساوثامبتون هاجم فيها إدارة النادي واللاعبين قبل أن يوضح الأمر للإدارة أن هجومه كان منصبا على اللاعبين فقط.

ولا تبدو الأمور مستقرة داخل نادي توتنام حسب تأكيدات المصادر إلى "تليجراف".

ولم يتم تحديد موعد الإقالة بشكل مؤكد ولكن من المعروف أنها ستحدث خلال هذا الأسبوع.

وأصبح من المستحيل أن يعود كونتي مجددا لتدريب توتنام مستقبلا.

ومن المنتظر أن يقود ريان ميسون الفريق في مباراة إيفرتون المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي على أقل تقدير.

وأشرف كونتي على تدريب توتنام في 75 مباراة منذ 4 نوفمبر 2021، فاز في 41 منها وتعادل في 11 وخسر 23.

وسجل لاعبو توتنام تحت قيادة كونتي 133 هدفا واستقبلت شباكه 82 هدفا.

ماذ حدث؟

قال كونتي للصحفيين عبر بي بي سي عقب التعادل أمام ساوثامبتون: "بالنسبة لي ركلة الجزاء لم تكن صحيحة، ولكن الموقف الأسوأ هو ما يحدث على أرض الملعب وما كان يحدث خلال الأشهر الماضية وما يحدث في موسمي الثاني، اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للتحدث لأن ما يحدث غير مقبول بالنسبة لي".

واستمر "كنا متقدمين 3-1 ثم استقبلنا هدفين وقام فريزر بالتصدي لبعض الفرص نحن لسنا فريق ولكن 11 لاعبا يركضون داخل الملعب، أنا أرى لاعبين أنانيين لا يريدون مساعدة بعضهم البعض ولا يكرسون قلوبهم".

وتابع "قبل اليوم كنت أحاول إخفاء الموقف وتحسينه بالكلمات حول طريقة اللعب ولكن الأمر يتمحور حو شيء واحد وهو الرغبة، نحو أسوأ حاليا مقارنة بالموسم الماضي وعندما لا تكون فريقا فلا يمكنك التطور".

وواصل "يجب أن نفهم أننا نلعب من أجل الشعار ولنجعل جماهيرنا فخورين بنا ويجب أن يكون لدينا الرغبة وإذا كان لدينا هذا فلن نخرج من كأس الاتحاد".

وأكمل "اعتدنا هنا لوقت طويل أن يكون النادي مسؤولا عن سوق الانتقالات والمدرب يكون مسؤول أيضا ولكن أين اللاعبين؟ أرى فقط 11 لاعبا يلعبون من أجل أنفسهم".

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن كونتي أوضح إلى مجلس إدارة توتنهام أن ثورته الغاضبة كانت تستهدف اللاعبين فقط وليس المالك أو رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف "الأمر مشابه لما يحدث في كل موسم بغض النظر عن هوية المدرب، لقد اعتادوا هنا على عدم اللعب على أي شيء مهم ولا يريدون اللعب تحت الضغط، قصة توتنام هي وجود مالك النادي لمدة 20 عاما بدون تحقيق أي لقب".

يوليان ناجلزمان توتنام
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