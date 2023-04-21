رومانو: ناجلزمان ينسحب من مفاوضات تدريب تشيلسي

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

يوليان ناجلزمان

انسحب يوليان ناجلزمان المدير الفني الألماني من سباق تولي تدريب تشيلسي الإنجليزي.

وحسبما كشف فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" فأن قرار الانسحاب شخصي من المدرب.

وأضاف رومانو أن يوليان لن يكون متاحا لاجتماعات ونقاشات أخرى بعدما كان المرشح الأبرز لتولي مهمة البلوز بدءا من الموسم المقبل.

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وبذلك سيظل مدرب بايرن ميونيخ السابق متاحا لحين الوصول لاتفاق مع نادٍ أخر على تولي مهمته الموسم المقبل.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية أن ماوريسيو بوكيتينو أبهر مسؤولي تشيلسي خلال المفاوضات بينهما في ظل بحث النادي اللندني عن مدرب دائم يخلف جراهام بوتر في منصبه.

ويتولى فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي وقائده السابق مهمة تدريب النادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة الإنجليزية فإن بوكيتينو أخبر مالك تشيلسي تود بويلي رؤيته بوضوح بشأن النادي.

وأشار التقرير إلى أن بوكيتينو يملك كل هذا بالإضافة لمعرفته بالدوري الإنجليزي في ظل تدريبه سابقا لتوتنام.

وأكد التقرير أن لويس إنريكي مدرب إسبانيا السابق حصل على إعجاب مسؤولي تشيلسي في بداية المفاوضات لكنه طلب بعض الأمور التي لم يتمكن النادي من تلبيتها.

وأوضحت الصحيفة أن تاريخ بوكيتينو مع توتنام الغريم التقليدي لتشيلسي لن يمثل مشكلة للنادي على الرغم من كون هذا الأمر يشغل بال المدرب الأرجنتيني لكنه حريص في العودة للعمل بالدوري الإنجليزي مجددا من خلال أحد الأندية الكبرى.

وكانت تجربة الأرجنتيني الأخيرة مع باريس سان جيرمان لكنها لم تُدم سوى موسم ونصف.

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