كاف ينظر استئناف الترجي حول عقوبة حرمانه من جماهيره يوم الأربعاء

من المتوقع أن تنظر لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي الترجي لتقليص عقوبة حرمانه من الجماهير.

وعاقب الاتحاد الإفريقي نادي الترجي بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.(طالع التفاصيل)

وذكرت إذاعة موزاييك أن لجنة كاف ستنظر يوم الأربعاء في الطعن الذي تقدمت به إدارة الترجي التونسي بشأن العقوبات التي طالت الفريق عقب مباراة شبيبة القبائل.

وتتمنى إدارة الترجي أن تتقلص العقوبة إلى مباراتين أو أقل.

العقوبات التي أقرها كاف جاءت كالتالي:

** عقوبة اللعب بدن جماهير لأربع مباريات مقبلة والتي يكون الترجي فيها صاحب الأرض.

** إيقاف تنفيذ العقوبة لمباراتين مع تحذير الترجي بعدم وقوع أي تجاوز خلال 12 شهرا، وحال حدوث أي تجاوز فسيتم حرمان الترجي مباشرة من المشاركة في مسابقة الأندية التالية مع تطبيق العقوبة المؤجلة، بغض النظر عن باقي العقوبات التي يمكن اتخاذها.

** معاقبة الترجي بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار

وكانت أحداث شغب قد حدثت في مدرجات الترجي مع قوات الأمن خلال مواجهة الفريق أمام شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت أحداث الشغب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني لما يقرب من نصف ساعة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق وتأهل فريق الترجي لمواجهة الأهلي في نصف النهائي.

وكشف موقع Foot 24 التونسي أن وزارة الداخلية قررت منع حضور الجماهير الأقل من 18 عاما بداية من الأحد 30 أبريل.

ويأتي قرار الداخلية التونسية بسبب أحداث الشغب من مواجهة الترجي على ملعب رادس.

واستقبل نفس الملعب مواجهة الكلاسيكو بين النجم الساحلي والإفريقي والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

وسيلعب الترجي في نصف النهائي مع الأهلي الذي حقق الفوز على الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.