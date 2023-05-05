الترجي يعلن معاقبته بحرمانه من جماهيره ضد الأهلي

الجمعة، 05 مايو 2023 - 22:30

كتب : أحمد الخولي

محمد أمين توجاي - الترجي

أعلن الترجي التونسي حرمانه من حضور جماهيره في مباراته المقبلة ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت جماهير الترجي قامت بأحداث شغب في مواجهة إياب ربع النهائي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

ونشرت الصفحة الرسمية للترجي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نص العقوبات والتي جاءت كالتالي:

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** عقوبة اللعب بدن جماهير لأربع مباريات مقبلة والتي يكون الترجي فيها صاحب الأرض.

** إيقاف تنفيذ العقوبة لمباراتين مع تحذير الترجي بعدم وقوع أي تجاوز خلال 12 شهرا، وحال حدوث أي تجاوز فسيتم حرمان الترجي مباشرة من المشاركة في مسابقة الأندية التالية مع تطبيق العقوبة المؤجلة، بغض النظر عن باقي العقوبات التي يمكن اتخاذها.

** معقابة الترجي بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي الجمعة المقبلة في ملعب رادس.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي
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