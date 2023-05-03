ألاردايس: بيب وكلوب وأرتيتا؟ لا يوجد من هو أعلى مني في مجال كرة القدم

يعتقد سام ألاردايس المدير الفني الجديد لـ ليدز يونايتد أنه في نفس مستوى المدربين الحاليين في الدوري الإنجليزي.

وأصبح المخضرم رابع مدرب يقود ليدز يونايتد الموسم الجاري عقب إقالة خافي جراسيا بسبب سوء النتائج والاقتراب من مقاعد الهبوط. (طالع التفاصيل)

وقال سام ألاردايس في المؤتمر الصحفي: "ربما أبلغ من العمر 68 عاما وأبدو عجوزا، لكن لا يوجد من هو أعلى مني في مجال كرة القدم، لا بيب، ولا كلوب، ولا أرتيتا، كل ما يملكونه معي، يفعلون ما يفعلونه وأنا كذلك".

وأضاف "من حيث المعرفة، لا أقول إنني أفضل منهم لكنني حاليا جيد مثلهم".

ويستعد ليدز لمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في أول اختبار.

وعن تعيينه مديرا فنيا أجاب قائلا: "كانت صدمة لأن في هذا الوقت من الموسم اعتقدت أنه انتهى".

وأردف "مرت دقيقتين فقط قبل أن أوافق على تولي المهمة بسبب الوضع، كان علي أن اتعجل حتى أحقق تقدم معقول قبل لقاء مانشستر سيتي".

وشدد "تلقيت الكثير من ردود الأفعال البعض يهنئني والبعض قال إنني يجب أن أشعر بالجنون لكنني استمتع بذلك".

وأتم "ربما يكون هذا هو التحدي الأكبر في مسيرتي فقط بسبب ضيق المباريات المتبقية".

ويحتل ليدز المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن نوتنجهام فورست.

ويمتلك ليدز مباريات عصيبة حيث سيلتقي مانشستر سيتي ثم نيوكاسل ووست هام ويختتم الموسم بلقاء توتنام.

وبحسب التقارير فأن سام سيتقاضى 500 ألف جنيه إسترليني لنهاية الموسم، وسيحصل على مكافأة قدرها 2.5 مليون جنيه إسترليني حال نجح في مهمة الإبقاء على ليدز في الدوري.

ويُعرف المدرب الذي تراجع عن قرار الاعتزال بقدرته على إبقاء الفرق التي يقودها للهروب من شبح الهبوط.

وأفلتت أندية بلاكببيرن وسندرلاند وكريستال بالاس وإيفرتون من شبح الهبوط رفقة الإنجليزي.

فيما فشل فقط في مهمته الأخيرة رفقة وست بروميتش ألبيون في ديسمبر 2022.

وسيكون سام ألاردايس هو المدرب الثالث لـ ليدز هذا الموسم، إذ بدأوا الموسم مع خيسي مارش المدرب الأمريكي، قبل إقالته وإسناد المهمة لـ خافي جراسيا في 24 فبراير الماضي.

المدرب الإسباني خاض 12 مباراة رفقة ليدز يونايتد. فاز في 3 مباريات فقط، وتعادل مرتين وخسر 7 مرات.

وستكون تجربة ألاردايس مع ليدز يونايتد هي الأولى لصاحب الـ68 عاما منذ 2021 وقت الهبوط رفقة وست بروميتش ألبيون إلى الدرجة الأولى.

سام ألاردايس سبق له تدريب منتخب إنجلترا لمدة شهرين فقط من يوليو 2016 وحتى شهر سبتمبر من نفس العام.