ليدز يقيل مدربه ويعلن تعيين سام ألاردايس حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ليدز يونايتد يوم الأربعاء إقالة مدربه خافي جراسيا وتعيين المخضرم سام ألاردايس بدلا منه.

وأفاد النادي في بيان: "يمكننا تأكيد مغادرة جراسيا للنادي، نشكر خافي وطاقمه على جهودهم في ظل الظروف الصعبة".

وأضاف البيان "سيشرف على الفريق في المباريات الـ4 المتبقية لنا بالدوري الإنجليزي المدرب المتمرس سام ألاردايس".

سام ألاردايس سيكون مدربا لـ ليدز بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم القريبة.

سيحاول ألاردايس إنقاذ الفريق من الهبوط.

ليدز يونايتد يحتل حاليا المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، وهو نفس رصيد نوتينجهام فورست صاحب المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأولى.

ويتبقى لـ ليدز يونايتد 4 مباريات في الدوري هذا الموسم أمام فرق مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، ووست هام يونايتد، وتوتنام على الترتيب.

وسيكون سام ألاردايس هو المدرب الثالث لـ ليدز هذا الموسم، إذ بدأوا الموسم مع خيسي مارش المدرب الأمريكي، قبل إقالته وإسناد المهمة لـ خافي جراسيا في 24 فبراير الماضي.

المدرب الإسباني خاض 12 مباراة رفقة ليدز يونايتد. فاز في 3 مباريات فقط، وتعادل مرتين وخسر 7 مرات.

وستكون تجربة ألاردايس مع ليدز يونايتد هي الأولى لصاحب الـ68 عاما منذ 2021 وقت الهبوط رفقة وست بروميتش ألبيون إلى الدرجة الأولى.

سام ألاردايس سبق له تدريب منتخب إنجلترا لمدة شهرين فقط من يوليو 2016 وحتى شهر سبتمبر من نفس العام.