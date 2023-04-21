مؤتمر كولر: الغيابات لن تؤثر على الرجاء ضد الأهلي.. وننتظر الدعم الجماهيري

يرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن غيابات الرجاء لن تكون مؤثرة على الفريق المغربي قبل مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف الأهلي منافسه الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الرجاء يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات، ونعلم أن المباراة صعبة، لا سيما أن الفريق المغربي تصدر مجموعته في دور المجموعات، ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة له في مباراة الذهاب وهو ما نعلمه جيدا".

وتابع "نعلم قوة الرجاء خاصة في الناحية الهجومية وشاهدت مباريات كثيرة لهم، ونأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي في المباراة، وأن يحقق الفريق هدفه ويسعد جماهيره".

وواصل "الكرة المغربية تشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفي تطور ملحوظ خاصة بعد كأس العالم الأخيرة والنتائج التي حققها المنتخب المغربي".

وتطرق المدير الفني إلى الحديث عن الغيابات في صفوف الرجاء قائلا: "لا أعتقد أن الغيابات في الرجاء ستكون مؤثرة، وآخر مباراة خاضها الفريق المغربي حرص الجهاز الفني على إراحة أكثر من لاعب، وهو ما يؤكد جاهزيتهم، ونفس الأمر ينطبق على الأهلي من حيث الجاهزية والتحضير الجيد".

وكشف تقرير مغربي غياب 4 لاعبين عن قائمة الرجاء للقاء الأهلي. (طالع التفاصيل)

وعبر المدير الفني عن سعادته بالتواجد الجماهيري المنتظر في مباراة الغد، مؤكدا أنهم سيكونون داعمين للفريق بكل قوة كما حدث في مباراة الهلال، وأنه يتطلع إلى عودتهم سعداء، وأن يحقق الفريق هدفه من المباراة.

ومن المقرر حضور ما يزيد عن 50 ألف مشجع في المدرجات خلال اللقاء الذي يستضيفه استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وشدد كولر على أنه عقد محاضرات مع اللاعبين للحديث عن مباراة الرجاء بجانب الأمور الفنية والخططية التي يتم تنفيذها في التدريبات وخلال فترة التحضير للمباراة.

واختتم "كل فريق يسعى إلى تحقيق هدفه، ولاعبو الأهلي والجهاز الفني هدفهم إسعاد الجماهير التي ستكون موجودة غدا من خلال تحقيق نتيجة تسهل المهمة في مباراة العودة بالمغرب".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المباراة غدا السبت في تمام التاسعة مساء.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وسيعلق على المباراة عصام الشوالي.

وكذلك ستنقل قناة "أون تايم" الأرضية المباراة.

وسيعلق على المباراة أيمن الكاشف.