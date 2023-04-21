تقرير مغربي: رباعي الرجاء يغيب عن مواجهة الأهلي

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

علي معلول مع الأهلي أمام الرجاء

يفقد الرجاء خدمات 4 لاعبين خلال المواجهة المرتقبة ضد الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الرجاء ضيفًا على الأهلي في استاد القاهرة يوم السبت المقبل، ثم يستقبله إيابًا في مركب محمد الخامس يوم السبت 29 أبريل الجاري.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن الرباعي زكريا حدراف وعبد الصمد البدوري وعبد الرؤوف بن غيث والحسين راحيمي، سيغيب عن مباراة الذهاب.

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وأوضحت التقارير أن بعثة الرجاء وصلت إلى القاهرة من دون تواجد الرباعي الذي خرج من حسابات منذر الكبير مدرب الفريق لأسباب مختلفة.

وتأهل الأهلي بصفته وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف صنداونز الجنوب إفريقي.

وتصدر الرجاء المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبت 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

الأهلي الرجاء
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