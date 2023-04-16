في الجول يكشف تفاصيل زيادة الجماهير في مباراة الأهلي والرجاء

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي حصوله على الموافقات الأمنية لحضور 52 ألف مشجع لمباراته أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إفامتها على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يحصل نادي الرجاء المغربي على 2400 تذكرة لجماهيره في المباراة.

ويكشف FilGoal.com كواليس ما حدث في الساعات الأخيرة لزيادة عدد الجماهير

حصل الأهلي أمس السبت على موافقة من الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع فقط أمام الرجاء.

وحاولت لجنة المباريات بعد ذلك بعد مناقشات مع رئيس النادي أن تزيد العدد استنادا على الشكل الجيد للجماهير أمام الهلال السوداني والذي أشاد به الجميع، خصوصا مع الدفعة المعنوية الكبيرة التي تمنحها الجماهير للفريق.

وكان من المنتظر أن يحدث اجتماع مساء اليوم لمناقشة زيادة العدد، قبل أن يتقرر عقده بشكل مبكر.

وفي النهاية، نجحت لجنة المباريات بالنادي الأهلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشكرتة تذكرتي واستادات واتحاد الكرة في الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجع للمباراة.

وقال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الأمن وافق على طلب الأهلي بزيادة عدد مشجعيه إلى 50 ألف في مواجهة الرجاء".

وأضاف عبد الوهاب "فريق الرجاء يحصل على 2400 تذكرة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي".

واختتم رئيس هيئة استاد القاهرة تصريحاته "الملعب على أتم الاستعداد لاستقبال المباراة".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبب 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.