مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا

الإثنين، 17 أبريل 2023 - 00:37

كتب : أحمد الخولي

احتفال كهربا بهدفه مع الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي أن النادي الأحمر لن يقف ساكتا أمام عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر بالإيقاف لمدة 12 مباراة.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان مصدر قانوني بالأهلي كشف لـFilGoal.com أن لجنة الانضباط أبلغت الفريق القانوني للأهلي بإيقاف كهربا. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـFilGoal.com: "كل الاحتمالات واردة فيما يخص تحركات النادي في أزمة كهربا بما فيها الموقف من المشاركة في السوبر المصري بالامارات".

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وأضاف "النادي الأهلي لديه تساؤلات مشروعة حول ما يحدث ويريد إجابات عليها من لجنة الانضباط واتحاد الكرة".

وأوضح المصدر لـFilGoal.com في 8 نقاط ما هي النقاط التي يحتاج الأهلي لتفسيرها من قبل لجنة الانضباط واتحاد الكرة:

1- كيف تصدر عقوبة على واقعة مر عليها عدة شهور.

2- هل تم انتداب فريق فني معتمد من مختصين لتحليل فيديو الواقعة وأفاد بإدانة اللاعب خاصة وأن الأهلي قدم فيديو يوضح براءة اللاعب من تهمة سب الزمالك أو الإساءة له أو لجماهيره.

3- لا يجوز لائحيا الجمع بين عقوبتين مابين إيقاف وغرامة.

4- ما هي اللائحة التي تم الاستناد عليها في تطبيق عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة وغرامة مليون جنيه.

5- لا نفهم حتى الآن لماذا لم يتم الإعلان عن العقوبة في بيان رسمي واضح للجميع.

6- كيف سيتم تطبيق العقوبات على رئيس الزمالك الذي تم عزله من الأساس بحكم قضائي.

7- الأهلي معترض من الأساس على طريقة اختيار لجنة الانضباط لأنها جاءت بالتعيين وبتدخل من وزارة الرياضة واللوائح توجب أن تكون بالانتخاب من الجمعية العمومية باتحاد الكرة.

8- لماذا نظر هذه الشكوى بالذات رغم أن النادي الأهلي قدم الكثير من الشكاوي لتجاوزات لا يمكن السكوت عليها ولم تنظر.

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مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: يحق لـ الأهلي التظلم على إيقاف كهربا وسيتم تعليق العقوبة

المباريات الـ 12 للإيقاف.. كهربا مهدد بالغياب مرتين أمام الزمالك

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