المباريات الـ 12 للإيقاف.. كهربا مهدد بالغياب مرتين أمام الزمالك

الأحد، 16 أبريل 2023 - 23:14

كتب : FilGoal

محمود عبد المنعم "كهربا" - الأهلي وفاركو

علم FilGoal.com أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت معاقبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بالإيقاف لمدة 12 مباراة.

وتسري عقوبة الإيقاف على كل المسابقات المحلية، أي الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر.

بخلاف كأس مصر للموسم الحالي الذي لم يتم تحديد موعد مبارياته بعد، فإن ما تبقى من موسم الأهلي المحلي 14 مباراة في الدوري ومباراة كأس السوبر أمام الزمالك في 5 مايو.

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بذلك سيغيب كهربا عن السوبر و11 مباراة من الدوري ما لم يتم تحديد مواعيد الكأس قبل نفاد مباريات الإيقاف.

المباريات المحددة مواعيدها حتى الآن:

17 أبريل: سموحة × الأهلي (الجولة 26)

25 أبريل: الأهلي × سيراميكا كليوباترا (الجولة 27) - من المحتمل تأجيلها لوقوعها بين مباراتي الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

4 مايو: بيراميدز × الأهلي (الجولة 28) - من المنتظر تأجيلها لأنها تسبق مباراة السوبر بيوم واحد.

5 مايو: الزمالك × الأهلي (كأس السوبر المصري)

8 مايو: الأهلي × إنبي (الجولة 29)

مباريات مؤجلة لم يتم تحديد موعدها:

حرس الحدود × الأهلي (الجولة 16)

الأهلي × الإسماعيلي (الجولة 18)

الاتحاد السكندري × الأهلي (الجولة 21)

طلائع الجيش × الأهلي (الجولة 22)

فيوتشر × الأهلي (الجولة 24)

مباريات لم يتم تحديد موعدها من رابطة الأندية حتى الآن:

المصري × الأهلي (الجولة 30)

الأهلي × الزمالك (الجولة 31)

البنك الأهلي × الأهلي (الجولة 32)

الأهلي × حرس الحدود (الجولة 33)

المقاولون العرب × الأهلي (الجولة 34)

*إذا لعبت المباريات المحددة مواعيدها والمؤجلات التي سبق تحديد مواعيدها قبل دور الـ 32 من كأس مصر، سيغيب كهربا عن جميع تلك المباريات العشر، وعن أول مباراتين من جولات الدوري الأخيرة التي لم يتم تحديد مواعيدها بعد، أي سيغيب عن مواجهتي المصري والزمالك في الجولتين 30 و31.

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