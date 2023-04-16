مصدر قانوني بـ الأهلي لـ في الجول: لجنة الانضباط أبلغتنا بإيقاف كهربا 12 مباراة

الأحد، 16 أبريل 2023 - 23:13

كتب : أحمد الخولي

كهربا يحتفل بهدفه في الزمالك

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم توقيع عقوبة إيقاف على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

وقال مصدر قانوني من النادي الأهلي لـFilGoal.com: "تلقينا منذ قليل قرارا من لجنة الانضباط بإيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه".

وأكمل "بالإضافة إلى تحذير الأهلي وتغريمه 200 ألف جنيه".

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وأضاف "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعا لاجتماع عاجل من أجل بحث العقوبة وطرق التظلم عليها بشكل سريع".

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات على كهربا بعد احتفاله بهدفه في الزمالك مع جمهور الأهلي خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

كهربا الأهلي لجنة الانضباط
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