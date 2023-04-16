مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: يحق لـ الأهلي التظلم على إيقاف كهربا وسيتم تعليق العقوبة

الأحد، 16 أبريل 2023 - 23:24

كتب : بسام أبو بكر

كهربا

كشف مصدر من اتحاد كرة القدم عن الإجراء الذي يحق للأهلي اتخاذه عقب إعلانه بعقوبة محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال المصدر لـFilGoal.com: "يحق للأهلي التقدم بتظلم على إيقاف كهربا خلال 10 أيام وسيتم تعليق العقوبة لحين البت في التظلم من قبل لجنة التظلمات".

وأضاف "العقوبات يتم إرسالها من قبل لجنة الانضباط إلى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وبدوره يخطر النادي الذي ينشط فيه اللاعب".

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وتلقى النادي الأهلي إخطارا من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق.

وأوضح مصدر قانوني من النادي الأهلي لـFilGoal.com: "تلقينا منذ قليل قرارا من لجنة الانضباط بإيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه".

وأكمل "بالإضافة إلى تحذير الأهلي وتغريمه 200 ألف جنيه".

وأضاف "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعا لاجتماع عاجل من أجل بحث العقوبة وطرق التظلم عليها بشكل سريع".

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات على كهربا بعد احتفاله بهدفه في الزمالك مع جمهور الأهلي خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

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