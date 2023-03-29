دياب: الأهلي لم يطلب تغيير موعد مباراة المصري.. ولو كنت مسؤولا لما تعاقدت مع كلاتنبرج

يرى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن التحكيم المصري في حاجة لعمل كبير، مشيرا إلى أنه لم يكن ليتعاقد مع مارك كلاتنبرج لو كان مسؤولا عن التحكيم بسبب عدم تفرغه.

وقال أحمد دياب في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "أمين عمر حكم مباراة أسوان والزمالك كتب في تقريره أنه تم التعدي عليه باللفظ فقط ولم يذكر أي شيء عن اعتداء آخر ولم نر ذلك أيضا في شريط المباراة الأصلي، لا نأخذ بأي شيء آخر أو فيديوهات خارج الشريط الأصلي للقاء ولذلك كان القرار بإيقاف بعض الجماهير لمدة مباراتين".

وأضاف "التحكيم المصري بحاجة لعمل كبير ولكن يجب أن نعلم أنه أحد أهم العناصر في الكرة المصرية مثل اللاعبين وأن نحاول تطويره و"لازم مندوسش عليه"".

وتابع "الأهلي لم يطلب لعب مباراة المصري في كأس الرابطة يوم 25 مارس بدلا من 27، لم يتم إرسال أي خطاب رسمي أو يخاطبني أحد. لم يخاطبنا الأهلي ليخبرنا بأنه لا يعلم الحقوق والقواعد فيما يخص كأس الرابطة، اللائحة تنص على لعب البطولة خلال التوقفات الدولية وبدون اللاعبين الدوليين، وإذا أجلنا مباراة الأهلي والمصري فيكون ذلك إخلالا باللائحة وبتكافؤ الفرص".

واعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

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واستطرد "تأجيل مباراة الأهلي والمصري من عدمه ليس له أي علاقة بمباراة الهلال من قريب أو بعيد، وجهة نظر النادي الفنية كانت عدم المشاركة في البطولة. إذا طلب الأهلي لعب المباراة يوم 25 مارس كانت الرابطة ستوافق على ذلك".

وأردف "لا توجد أي عقوبات لانسحاب أي ناد من المشاركة في كأس الرابطة، سواء عقوبة مالية أو الحرمان من المشاركة في الموسم المقبل".

وواصل "لا يمكنني القول بأن تجربة كلاتنبرج ناجحة مع مصر لأنها لم تكتمل، أسباب عدم نجاحه كثيرة من ضمنها عدم تفرغه. لا شك أنه قام ببعض الأشياء الجيدة ولكن لكي يتم الحكم عليها بشكل كامل كان يجب أن تكتمل التجربة. لم أكن لأوافق على تعيينه لو كنت المسؤول مع عدم تفرغه ووجوده كرئيس للجنة الحكام في اليونان".

واستكمل "الحديث عن إدارتي لاتحاد الكرة غير منطقي على الإطلاق، "مفيش حد عنده طاقة يشوف مسؤولية غيره". علاقتي جيدة مع الجميع في اتحاد الكرة، قد تحدث بعض الخلافات في بعض الأوقات ولكن دون تأثير على العلاقة".

وأتم "طموحي فقط هو أن أضع الكرة المصرية في مكانة احترافية عالية خلال فترة تواجدي في رابطة الأندية، أهدافي عودة الجمهور بشكل كامل وعمل هوية كاملة للدوري المصري وتحسين جودة الملاعب".