دياب: تدخلت لحضور أكبر عدد من الجماهير لمباراة الأهلي مع الهلال.. وراض عن عملي بنسبة 50%

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أنه تدخل من أجل المساعدة لحضور أكبر عدد من الجماهير لمباراة الأهلي والهلال، مشيرا إلى أن مسؤوليته مساعدة كل الأندية.

ويحضر 50 ألف مشجعا مباراة الأهلي والهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد دياب في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "تدخلت من أجل المساعدة لحضور الجماهير بعدد أكبر لمباراة الأهلي والهلال، وتم التنسيق مع الأهلي وهو ما نفعله مع الزمالك وبيراميدز وفيوتشر في كل مباراة إفريقية حسب الطلبات، هذا دور رابطة الأندية ولم يكن يهمني أن يعرف الناس ذلك".

وأضاف "ليس لدي أي مصلحة إلا في عمل بطولة قوية تخدم الـ18 ناديا ومساندتهم داخل وخارج مصر وأن تعود الجماهير وهذا كان أهم شيء والجماهير عادت لأول مرة بعد 12 عاما حتى ولو بأعداد أقل من المنتظر".

وتابع "ذهابي لمقر تدريبات غزل المحلة واجتماعي مع بابافاسيليو كان هدفه حل أزمة بين ناديين جماهيرين وكان هدفي حل المشكلة الإدارية وتوضيح اللائحة للمدرب اليوناني، لم يكن للأمر علاقة بمباراة الأهلي على الإطلاق. فعلت ذلك أيضا مع الإسماعيلي في الموسم الماضي قبل مواجهة فيوتشر، تصرفاتي لا تتعلق بالمباراة المقبلة لأي فريق ولا أنظر لذلك".

واستطرد "ما أريده هو أن يعم الاستقرار كل الأندية في مصر لكي يكون هناك بعض الهدوء، الـ18 ناديا مسؤولين مني وأسعى دائما لحل مشاكلهم وليس لنا أي دخل في إدارة الأندية".

وأردف "راض عن عملي بنسبة 50%، والمتبقي أشياء بحاجة للتطوير في الكرة المصرية أستهدف لعملها خلال عامين منها بعض التنظيم".

وواصل "نحن في مارس، لعبنا 21 جولة من الدوري المصري وفي إنجلترا لعبوا 27 جولة أي أن الفارق ست جولات وهو عدد أقل بكثير من الفارق بين الدوريين في السنوات الماضية. كان من المنتظر أن ينتهي الدوري في 30 يونيو ثم تم تأخيرها إلى 15 يوليو بسبب كأس العالم للأندية الذي شارك فيه الأهلي بشكل مفاجئ".

وعن الفارق بين الدوريين المصري والسعودي، قال: "السعودية بدأت التحضير لتصل إلى ما هي عليه الآن في دوريها منذ فترة طويلة، ما زلنا بحاجة لبعض الوقت والتحسينات إذا نظرنا لجدول المباريات على سبيل المثال، هناك أربعة أندية أو أكثر تلعب على نفس الملعب فكيف يمكن أن تُلعب مباريات الجولة على يومين فقط؟ لا يوجد ملعب مخصص لكل ناد. هناك بعض التحديات أمامنا ونحاول التعامل معها للوصول لأفضل حل ممكن".

وعن رفض لعب المصري في استاد هيئة قناة السويس "لم يتم رفض طلب المصري للعب في استاد هيئة قناة السويس لسبب رياضي وإنما لسبب أمني بسبب تواجده في مدينة الإسماعيلية".