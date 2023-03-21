الأهلي يعلن عدم المشاركة في كأس الرابطة

أعلن النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ضد المصري يوم 27 مارس الجاري في دور الـ16 لكأس الرابطة.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "كما درس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت".

وبذلك يتأهل المصري بشكل مباشر إلى دور الثمانية من كأس الرابطة ويتلقي ضد الإسماعيلي الذي تغلب على غزل المحلة في دور الـ16.

وتأهل لربع نهائي كأس الرابطة حتى الآن كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري وحرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، بجانب المصري الذي تأهل مباشرة.