دياب: اندهشنا من أعداد الجماهير في مباراة مصر.. والأندية سواسية منذ لحظة إدراتي للرابطة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن اندهاشه من عدد الجماهير التي حضرت مباراة مصر أمام مالاوي، مشيرا إلى أن جميع الأندية سواسية بالنسبة له منذ تولي المسؤولية.

وقال أحمد دياب في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "منتخب مصر ظهر بشكل جيد أمام مالاوي، معنا مدرب جيد ونلعب كرة قدم ممتعة دون الحاجة للعودة للدفاع".

وأضاف "فزنا ذهابا وإيابا وتصدرنا المجموعة ونشعر بالسعادة".

وحقق منتخب مصر الفوز ذهابا في استاد الدفاع الجوي بهدفين دون مقابل، قبل أن يفوز في مالاوي بأربعة أهداف دون رد.

وواصل "وزير الشباب والرياضة اندهش من عدد الجماهير في مباراة منتخب مصر، توجه بالسؤال للمسؤولين في شركة تذكرتي وتم إبلاغه ببيع 2000 تذكرة فقط. نحن في حاجة لالتفاف الجماهير حول المنتخب".

واستطرد "المنتخب يمثل بلدنا ويجب أن ندعمه جميعا سواء كان قويا أو ضعيفا، وفي الفوز والخسارة. هذا ما كان يحدث في السابق ويجب أن يعود من جديد".

وأردف "ما هو النادي الذي أشجعه؟ أشجع منتخب مصر والـ18 ناديا. تشجيعي للأهلي كان قبل تواجدي في منصب رسمي في رابطة الأندية، لحظة تولي المسؤولية انتهى كل شيء وكل الأندية سواسية".

واستكمل "سنحاول البناء للمستقبل فيما يخص الجماهير اعتمادا على مباراة الأهلي والهلال، أتمنى أن نظهر بصورة جيدة لنحاول زيادة الأعداد مستقبلا في الدوري".

وأجاب عن بعض الأسئلة السريعة، وجاءت كالتالي:

لاعبي المفضل في مصر قبل صلاح؟ محمود الخطيب

لاعبي المفضل عالميا؟ مارادونا

أفضل حكم في مصر؟ محمود البنا ومحمد عادل، وباقي الحكام أيضا جيدين