الجزيري: أي فريق يمر بفترة صعبة وهدفنا الفوز في الجزائر على بلوزداد

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك أمام الترجي

يرى سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أن فريقه كان يمر بفترة تراجع مستوى طبيعية وذلك قبل الفوز على الترجي التونسي.

وفاز الزمالك على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال الجزيري عبر قناة بي إن سبورتس: "مجموعة اللاعبين في الزمالك هي نفسها التي لعبت الموسم الماضي وفازت بالدوري والكأس وأي فريق كبير يمر بفترة تراجع مستوى".

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المهاجم التونسي أضاف "حققنا الفوز بالاجتهاد والعزيمة والإصرار والفريق مر بفترة صعبة لكنها انتهت بهذا الفوز وهدفنا متابعة الانتصارات".

وأتم تصريحاته "كل مباراة بالنسبة لنا مصيرية وهدفنا تحقيق الانتصار في الجزائر على شباب بلوزداد".

وأحيا الزمالك آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع المريخ وبفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث، بينما لا يزال الترجي في الصدارة بتسع نقاط.

سيف الجزيري الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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