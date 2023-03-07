مئوية زيزو.. الزمالك يستعيد أمل التأهل بثلاثية في الترجي

أحيا الزمالك آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع المريخ وبفارق نقطتين عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث، بينما لا يزال الترجي في الصدارة بتسع نقاط.

ونجح زيزو في كتابة التاريخ مع الزمالك بعد المساهمة في أكثر من 100 هدف بقميص الأبيض.

وحقق الزمالك الفوز على الترجي التونسي بعد أربع هزائم متتالية في المواجهات بين الفريقين.

وكان آخر فوز للزمالك على الزمالك في ذهاب ربع نهائي نسخة 2020 بنفس النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما الترجي حقق الفوز في أربع مباريات بعد التغلب على الأبيض في مباراة الإياب ثم مواجهتي دور المجموعات الموسم الماضي والدور الأول من دور المجموعات بالموسم الحالي.

التشكيل

شهد تشكيل الزمالك تحت قيادة جوسفالدو فيريرا تغييرا واحدا عن مواجهة بيراميدز بمشاركة أحمد فتوح بدلا من محمد عبد الشافي.

وبدأ محمد صبحي أساسيا في حراسة مرمى الزمالك.

📋 تبديل واحد عن اللقاء السابق.. أحمد فتوح وسيف جعفر أساسيان وزيزو والجزيري ومصطفى شلبي يقودون هجوم الزمالك ضد الترجي.#في_إفريقيا pic.twitter.com/4s4sT5NAiK — FilGoal (@FilGoal) March 7, 2023

بداية مثالية

بدأ اللقاء متكافئا في الخمس دقائق الأولى، إذ أهدر محمد بن حمودة فرصة التقدم في الدقيقة الرابعة برأسية ولكن أعلى عارضة محمد صبحي.

وحاول الزمالك بهجمة من الجانب الأيسر ولكن فشل زيزو في السيطرة على الكرة لتتحول إلى ركلة مرمى.

ونجح الزمالك في التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق سيف جعفر بتسديدة قوية ترتطم برأس محمد توجاي وتسكن شباك معز بن شريفية.

وكانت الكرة هجمة مرتدة سريعة للزمالك وصلت بعد عدة تمريرات قصيرة إلى أحمد زيزو الذي مررها على حدود منطقة الجزاء لصالح سيف جعفر الذي لم يتردد في تسجيلها داخل المرمى.

وكانت البداية مثالية لصالح الزمالك الذي تقدم مبكرا مما أربك دفاعات الترجي بصورة ملحوظة.

وضغط الزمالك بقوة في الربع ساعة الأولى من أجل تعزيز التقدم مع تراجع فريق الترجي وارتباك مدافعيه.

خطأ فادح وركلة جزاء

ارتكب محمد صبحي خطأ فادحا في الدقيقة 19 على الجانب الأيمن من مرمى الزمالك بعد خروج بصورة خاطئة مما جعله يرتكب خطأ على حدود المنطقة.

ومر خطأ الترجي بسلام بعد رأسية من ياسين مرياح أعلى عارضة محمد صبحي.

واستمر ضغط الزمالك بعد الهدف الأول ونجح سيف الجزيري في الدقيقة 25 في التحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من ياسين مرياح.

وتوقف اللقاء لدقيقتين بسبب اعتراض لاعبي الترجي على حكم اللقاء بسبب احتساب ركلة الجزاء.

ونجح أحمد زيزو في تسجيل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى لمعز بن شريفية.

وهدأ اللقاء بعد هدف زيزو وتوسيع الفارق إلى هدفين.

ونجح محمد صبحي في التصدي لتسديدة قوية من حسام الدقدوق خارج منطقة الجزاء ليحافظ على نظافة شباكه.

تبديل ناجح

دفع نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي برياض بن عياد بدلا من أنيس البدري مع بداية الشوط الثاني.

وكاد حمزة المثلوثي قتل المباراة في الدقيقة 49 بعد عرضية من زيزو ولكن رأسية المثلوثي كانت أعلى العارضة.

وباغت نبيل عماد دفاعات الترجي في الدقيقة 54 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت بصورة قريبة من جوار القائم الأيمن لبن شريفية.

ونجح البديل بن عياد في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56 بعد استقبال تمريرة سحرية من غيلان الشعلالي ليحولها داخل شباك محمد صبحي.

هدوء وقتل المباراة

ودفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بسيد عبد الله بدلا من سيف جعفر في الدقيقة 62.

وهدأ اللقاء منذ الدقيقة 65 بعد تراجع الزمالك إلى الدفاع للحفاظ على التقدم وسيطرة من الترجي لإدراك التقدم.

وشارك إبراهيما نداي في الدقيقة 82 بدلا من مصطفى شلبي.

ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف قتل المباراة في الدقيقة 91 بعد عرضية رائعة من زيزو في هجمة مرتدة.

زيزو +100

نجح أحمد زيزو في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين ليكتب رقما مميزا بقميص الزمالك.

وبذلك ساهم زيزو في 102 هدفا بقميص الزمالك منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وسجل زيزو 55 هدفا وصنع 47 آخرين خلال مسيرته مع الفريق.

وعادل زيزو أهداف كل من أيمن يونس وخالد الغندور ومصطفى فتحي ومحمد إبراهيم برصيد سبعة أهداف في البطولات القارية.

وتخطى بذلك زيزو أهداف حسن شحاتة.

وكتب تقدم الزمالك بهدف سيف جعفر أول أهداف الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا منذ هدف زيزو في شباك الوداد.

وكان هدف زيزو في شباك الوداد في فبراير 2022.

فوز فيريرا الأول

نجح فيريرا في تحقيق فوزه الأول مع الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء فوز فيريرا الأول في المواجهة السابعة مع الفريق الأبيض.

وكان البرتغالي فيريرا قد فشل في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مباريات في دور المجموعات مع الزمالك الموسم الماضي.

وخسر وقتها الزمالك أمام الوداد المغربي بينما تعادل أمام بترو أتليتكو وساجرادا إسبيرانسا الأنجوليين.

بينما في الموسم الحالي حقق الزمالك مع فيريرا نقطة واحدة في الثلاث مباريات الأولى.

إذ خسر الزمالك تحت قيادة فيريرا أمام كل من الترجي وشباب بلوزداد بينما تعادل مع المريخ.

وبعد ست مباريات فشل فيريرا فيها في تحقيق الفوز نجح في الانتصار على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.