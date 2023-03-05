صلاح بعد السباعية: إنه أحد أجمل أيام حياتي أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول

عبر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد بسباعية دون رد.

وفاز ليفربول على مانشستر يونايتد بسباعية دون رد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لا أستطيع أن أصف هذا اليوم إنه أحد أجمل أيام حياتي بعدما أصبحت الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي".

وأضاف "حطمت رقما أسعى له منذ أن أتيت إلى ليفربول وأتمنى الاستمرار في تحقيق الأرقام وحصد البطولات لفريقي".

وأضاف "كل اللاعبين كانوا يطمعون في إحراز الأهداف طلما الفريق يسجل الكثير من الأهداف".

وأكمل "سجلنا 7 أهداف وهذه نتيجة رائعة".

وشدد "أتمنى أن يساعدنا الفوز على مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة وأن ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى".

وأوضح "مانشستر يونايتد يؤدي بشكل جيد في الفترة الأخيرة ودخلنا المباراة من أجل تحقيق الفوز".

صلاح استمر في تصريحاته "ترجمنا الفرص بشكل جيد وكنا رائعين في الإنهاء أمام المرمى وهذا ساعدنا في تحقيق الفوز وكنا موفقين في معظم الفرص".

وكشف "كنت أتمنى أن يسجل فيرمينو وجوتا ولكن روبيرتو فقط من سجل والفريق بالكامل سعيد بهما".

وأتم تصريحاته "أنا محظوظ بهذه الأمور أن أسجل في مباريات كبيرة ونحقق الفوز".