كارثة لم تحدث منذ 115 عاما.. صلاح التاريخي يقود ليفربول لإذلال يونايتد بالسبعة

ليلة عظيمة في أنفيلد لصاحبه ليفربول.. وليلة كارثية لن تمحى من ذاكرة الغريم مانشستر يونايتد.

ليفربول يضرب الشياطين الحمر بسبعة أهداف دون رد. ليفربول يسجل 7 أهداف في شباك مانشستر يونايتد بمسابقة رسمية للمرة الأولى منذ 25 مارس 1908. حتى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لم تكن قد ولدت بعد في ذلك الوقت.

وهذه أكبر هزيمة للشياطين الحمر عموما منذ الخسارة أمام ولفرهامبتون بنفس النتيجة في 26 ديسمبر 1931، أي منذ قرابة 92 عاما.

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

هذا ليس كل شيء، لأنه قد انفرد أخيرا بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

لحظات ما قبل الكارثة

شوط أول لم يكن ينذر بأي شيء، إذ سدد أنتوني على حدود المنطقة ليتصدى أليسون في الدقيقة التاسعة.

وحاول صلاح بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة 14، تلاه داروين نونيز في الدقيقة 19 بكرة أخرى مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 22 تلقى أندرو روبرتسون التمريرة وراوغ ثم سدد ليبعدها ليساندرو مارتينيز برأسه.

وكاد برونو فيرنانديز أن يسجل في الدقيقة 26 بعد عرضية من ديوجو دالوت، ورأسية جاورت القائم.

وفي الدقيقة 27 أهدر ماركوس راشفورد فرصة ذهبية بعد بينية، تابعها بتسديدة ضعيفة للغاية بين يدي أليسون.

وأرسل برونو ركلة حرة في الدقيقة 33 قابلها دالوت بالرأس ولكن أليسون أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 42 سجل يونايتد بالفعل عن طريق كاسيميرو برأسية من ركلة حرة، ولكن التسلل تسبب بعدم احتسابه، ومن هنا تغير كل شيء.

رصاصة ثم رشاش

هدف الدقيقة 43 الذي سجله كودي جاكبو بعد تمريرة من روبرتسون ومراوغة للفرنسي رافاييل فاران، أنهى الشوط الأول بتقدم الريدز 1-0، وفتح الطريق لمهزلة متكاملة الأركان في دفاعات الشياطين الحمر مع انطلاق الشوط الثاني.

الإعصار استمر بالهدف الثاني من داروين بعد تمريرة من هارفي إليوت في الدقيقة 47، ثم لمسة رائعة من صلاح إلى جاكبو الذي سجل بلمسة أروع في الدقيقة 50 لتصبح النتيجة 3-0.

تحرك إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد وسحب فريد وفاوت فيجورست ودفع بالثنائي سكوت مكتوميناي وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 60، ولكن الأوان قد فات..

صلاح عادل رقم روبي فاولر وبات الهداف التاريخي مناصفة بالهدف الرابع في الدقيقة 66، وحين حاول راشفورد تقليص الفارق، ارتطمت تسديدته بالقائم في الدقيقة 73.

الخامس أتى في الدقيقة 76 بمؤخرة رأس داروين نونيز، بعد عرضية من جوردان هندرسون، ليدفع تين هاج بالثنائي تيريل مالاسيا ومارسيل سابيتزر بدلا من ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو.

تبديلات تين هاج رد عليها يورجن كلوب مدرب ليفربول بأربعة تبديلات دفعة واحدة، بنزول ديوجو جوتا وجيمس ميلنر وستيفان بايسيتيتش وروبرتو فيرمينو بدلا من داروين نونيز وجوردان هندرسون وفابينيو وكودي جاكبو.

وفي الدقيقة 83 انفرد صلاح بلقب الهداف التاريخي، ليخلع قميصه احتفالا بهدفه رقم 129 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورقم 12 في شباك مانشستر يونايتد، ورقم 6 في المباراة.

حل أنتوني إيلانجا بدلا من ماركوس راشفورد في الدقيقة 86، وكرتيس جونز بدلا من هارفي إليوت على الجانب الآخر.

وأخيرا صنع صلاح الهدف السابع في الدقيقة 88، والذي سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة من 25 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

أما يونايتد، فتجمد رصيده عند 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.