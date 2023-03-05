يُمناه تعانق المجد.. محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري

الأحد، 05 مارس 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

سجل محمد صلاح هدفي ليفربول الرابع والسادس أمام مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز المقامة على ملعب آنفيلد.

واستغل صلاح إبعاد خاطئ للكرة من دفاع مانشستر يونايتد في الدقيقة 66 ليسدد يمينيه قوية سكنت شباك ديفيد دي خيا.

الهدف هو الـ118 لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ليعادل رقم روبي فاولر في صدارة الهدافين التاريخين للريدز في المسابقة المحلية.

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واحتاج صلاح إلى 205 مباراة للوصول لهذا الرقم مقابل 266 لـ روبي فاولر.

ثم في الدقيقة 83 استغل صلاح خطأ آخر من دفاع مانشستر يونايتد بعد عرضية فيرمينو ليودع الكرة في الشباك.

وبذلك انفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول التاريخيين في الدوري الإنجليزي.

وبات صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري، وست مباريات في جميع المسابقات.

ووقع صلاح على هدفه الـ12 ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات ليكون أكثر الفرق التي استقبلت أهدافا من هداف ليفربول.

وسجل صلاح 22 هدفا وصنع 10 آخرين في 37 مباراة لعبها مع ليفربول خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات.

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي انتصار في ملعب آنفيلد منذ عام 2016.

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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