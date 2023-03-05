يُمناه تعانق المجد.. محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري

سجل محمد صلاح هدفي ليفربول الرابع والسادس أمام مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز المقامة على ملعب آنفيلد.

واستغل صلاح إبعاد خاطئ للكرة من دفاع مانشستر يونايتد في الدقيقة 66 ليسدد يمينيه قوية سكنت شباك ديفيد دي خيا.

الهدف هو الـ118 لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ليعادل رقم روبي فاولر في صدارة الهدافين التاريخين للريدز في المسابقة المحلية.

واحتاج صلاح إلى 205 مباراة للوصول لهذا الرقم مقابل 266 لـ روبي فاولر.

ثم في الدقيقة 83 استغل صلاح خطأ آخر من دفاع مانشستر يونايتد بعد عرضية فيرمينو ليودع الكرة في الشباك.

وبذلك انفرد صلاح بصدارة هدافي ليفربول التاريخيين في الدوري الإنجليزي.

واحد من أكبر الأرقام القياسية في تاريخ النادي الإنجليزي العريق تخضع للملك المصري. 🙇‍♂️ محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.🐐👑 ملك أنفيلد وصل للهدف الـ128 معادلا أسطورة النادي روبي فاولر في عدد مباريات اقل.🔥 pic.twitter.com/lj01TxiDVq — FilGoal (@FilGoal) March 5, 2023

وبات صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري، وست مباريات في جميع المسابقات.

ووقع صلاح على هدفه الـ12 ضد مانشستر يونايتد في جميع المسابقات ليكون أكثر الفرق التي استقبلت أهدافا من هداف ليفربول.

وسجل صلاح 22 هدفا وصنع 10 آخرين في 37 مباراة لعبها مع ليفربول خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات.

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي انتصار في ملعب آنفيلد منذ عام 2016.