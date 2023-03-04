الهلال: كاف فرض عقوبات كبيرة على الفريق.. وسنستأنف ضد القرار

كشف حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال عن توقيع عقوبات على النادي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أحداث مباراة الأهلي.

وقال عيسى عبر صفحة النادي عبر فيسبوك: "كاف أوقف رئيس الجهاز الطبي عوض الجعلي لمدة 4 مباريات مضى منهم مباراة واحدة إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار".

وتابع "العقوبات شملت غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار بررها كاف بأنها نتيجة إطلاث الشماريخ خلال تدريب الأهلي الختامي على ملعب المباراة وأرجع كاف إطلاق الشماريخ بأنه يعكس غياب التأمين".

وأضاف "تم السماح بدخول 10 أشخاص فقط من الهلال في مبارياته الإفريقية المقبلة وعدد مماثل للمنافس إضافة إلى اللاعبين المقيدين في كشف الفري لدى الاتحاد".

وشدد "تم منح الهلال الحق في الاستئناف وبالفعل سنخاطب الاتحاد القاري برغبتنا في ذلك وتم منحنا مهلة 3 أيام لهذه الخطوة".

وأردف "كاف استند على تقرير مراقب المباراة بجانب تقرير الحكم والأخير تطرق إلى عدد الأشخاص الذين تابعوا المباراة قد فاق العدد المسموح به وتوعد بعقوبة تصل إلى 50 ألف دولار حال تكرار ما حدث".

وسيخوض الهلال مباراتين ضد القطن الكاميروني ثم صنداونز الجنوب إفريقي على ملعبه.

بينما يحل على الأهلي ضيفا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية

ودخل محمد الشناوي حارس الأهلي في مشادة مع بعض عناصر الجهاز الفني لنادي الهلال قبل نهاية المباراة بدقائق، واستمرت بعد صافرة الحكم حسبما أظهرت كاميرات المباراة.

وكشف عوض عثمان طبيب نادي الهلال لـ FilGoal.com، تفاصيل مشادته مع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره المتكررة. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة ويتذيل القطن الترتيب.

فيما يتصدر صنداونز الترتيب برصيد 7 نقاط يليه الهلال برصيد 6 نقاط وكلاهما من 3 مباريات.