طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي

السبت، 18 فبراير 2023 - 23:28

كتب : حامد وجدي

محمد الشناوي - الهلال والأهلي

كشف عوض عثمان طبيب نادي الهلال، تفاصيل مشادته مع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي.

الأهلي خسر أمام الهلال بهدف مقابل لا شيء على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عوض عثمان في تصريحات لـ FilGoal.com: "كنت أعالج أحد لاعبي الهلال وأرش المخدر، ففوجئت بمحمد الشناوي يرفع صوته ضدي ظنا بأنني أهدر الوقت".

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وأضاف "أحمد عبد القادر جاء كذلك من بعيد ورفع صوته ضدنا، وبعد المباراة استمروا في الاشتباك وعبد القادر ضربني ضربة قوية قمت بعمل أشعة في المستشفى بسببها".

الطبيب أتم "لا أعلم ما دخلي بأحداث المباراة، ويفترض أنني طبيب ولا دخل لي بما يحدث على أرض الملعب لكي يشتبكوا معي أنا".

الشناوي دخل في مشادة مع بعض عناصر الجهاز الفني لنادي الهلال قبل نهاية المباراة بدقائق، واستمرت بعد صافرة الحكم حسبما أظهرت كاميرات المباراة.

وخسر الأهلي من الهلال بهدف دون رد اليوم السبت في ملعب الجوهرة الزرقاء في المباراة التي أقيمت في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد ماكابي ليليبو في الدقيقة 49 بتسديدة من ركلة حرة من على يسار منطقة الجزاء وأخطأ محمد الشناوي في التعامل معها.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، يليه الهلال بثلاث نقاط من مواجهتين.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بدون أي نقطة من مباراة واحدة خاضها ويليه القطن بفارق الأهداف.

وكانت مباراة الأهلي والقطن المقرر إقامتها في الجولة الأولى من البطولة تأجلت لمشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويعد هذا الفوز هو الأول للهلال على الأهلي منذ 16 عاما وبالتحديد منذ الانتصار عليه بثلاثية دون رد في عام 2007 في البطولة ذاتها.

وإجمالا هذا هو الانتصار الثالث للهلال تاريخيا على الأهلي خلال 12 مباراة التقيا فيها.

فيما فاز الأهلي على الهلال خمس مرات وتعادلا أربع مرات.

واستمرت عقدة الأهلي أمام الهلال في السودان إذ انه لم يفز عليه مطلقا هناك.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال محمد الشناوي
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