مجموعة الأهلي - الهلال يقلب الطاولة على القطن الكاميروني

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

نادي الهلال السوداني 2022

تغلب الهلال السوداني على مضيفه القطن الكاميروني بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تقدم بيشنت واسو في الدقيقة 42 لصالح القطن الكاميروني، لينهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض.

وفي الدقيقة 51 سجل ماكابي ليبلو هدف التعادل بركلة حرة مباشرة، مثل هدفه أمام الأهلي.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة صنداونز مدرب صنداونز قبل لقاء الأهلي: الكثير من اللاعبين يشاركون في دوري الأبطال لأول مرة أدار لقاء الهلال والأهلي.. الموريتاني داهاني حكما لمباراة مالاوي ومصر مران الأهلي - السولية يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة صنداونز

وفي الدقيقة 57 أضاف ليبلو الهدف الثاني سريعا بتسديدة رائعة على الطائر من حدود منطقة الجزاء.

وسجل الهلال ثالث الأهداف في الدقيقة 62، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط من 3 مباريات، بينما يملك صنداونز نفس الرصيد من مباراتين.

وتجمد رصيد القطن بلا نقاط من مباراتين.

ويلعب الأهلي غدا أمام صنداونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء.

ويملك الأهلي والقطن مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، نظرا لمشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

الهلال السوداني الهلال القطن الكاميروني مجموعة الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
نبيل معلول: درسنا الزمالك جيدا.. وننتظر دعم جماهيرنا مؤتمر المثلوثي: تحدثت مع لاعبي الزمالك عن الترجي.. والمباراة مسألة حياة أو موت مؤتمر فيريرا: المباراة بين بطلين.. ولا يمكننا اللعب على التعادل مع الترجي مدرب بلوزداد: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام المريخ.. ومصيرنا بين أيدينا مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة صنداونز مدرب صنداونز قبل لقاء الأهلي: الكثير من اللاعبين يشاركون في دوري الأبطال لأول مرة انتهت في مجموعة الأهلي - القطن (1) - (2) الهلال ريكاردو: الفوز على بلوزداد جاء في الوقت المناسب.. وسنعمل على تحسين الأداء
أخر الأخبار
نبيل معلول: درسنا الزمالك جيدا.. وننتظر دعم جماهيرنا 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي - الهلال يقلب الطاولة على القطن الكاميروني 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر المثلوثي: تحدثت مع لاعبي الزمالك عن الترجي.. والمباراة مسألة حياة أو موت 40 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 19 ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – الصراع يشتعل على صدارة ترتيب مجموعة القاهرة ساعة | الدرجة الثانية
استراحة كرة سلة - مصر (55) (45) تونس.. نهاية الربع الثالث ساعة | كرة سلة
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر أمام مالاوي 2 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - جنوب السودان إلى كأس العالم 2023 بالفوز على السنغال.. وفرصة ذهبية لـ مصر 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 4 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي