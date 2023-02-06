مانشستر سيتي يرد على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي بخرق القواعد

رد نادي مانشستر سيتي على اتهامات رابطة الدوري الإنجليزي بخرق قواعد المالي النظيف في بيان رسمي.

قبل قليل، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اتهام نادي مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف في أكثر من موسم، وأصدرت بيانا ذكرت فيه مخالفات سيتي التي بدأت في موسم 2009-2010 (التفاصيل).

وجاء بيان مانشستر سيتي على النحو الآتي:

"فُوجئ نادي مانشستر سيتي بإصدار هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي، لا سيما بالنظر إلى المشاركة المكثفة والكم الهائل من المواد التفصيلية التي تم تزويد الرابطة بها".

"يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في المجموعة الشاملة من الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقفه".

على هذا النحو، فإننا نتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".

وأحالت الرابطة عددا من الانتهاكات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل نادي مانشستر سيتي إلى لجنة تصدر العقوبات بموجب القواعد.

وأوضحت الرابطة القواعد التي اخترقها مانشستر سيتي، وتتعلق بالموقف المالي للنادي والإيرادات وعقود اللاعبين والمدربين والمكافآت.

وذكرت جريدة ذا تايمز أن رابطة الدوري الإنجليزي وجهت الاتهامات لمانشستر سيتي بعد تحقيقات استمرت لمدة 4 سنوات.

وأفاد التقرير أن سيتي قد يتعرض لعقوبات عديدة من ضمنها خصم نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي، أو الاستبعاد من البطولات الأوروبية أو غرامة مالية، مع احتمالات منعه من إبرام صفقات جديدة.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الأمر قد يصل لهبوط مانشستر سيتي إلى درجات أدنى، وربما سحب ألقابه الأخيرة في الدوري.

وأوضح التقرير أنه بموجب قواعد الدوري الإنجليزي، لا يستطيع مانشستر سيتي استئناف أي عقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية التي ألغت حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه قبل 3 أعوام.

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الضربة العنيفة التي ضربت مانشستر سيتي، تأتي بعد أيام من قرار المفوض العام الإيطالي بخصم 15 نقطة من يوفنتوس بسبب المخالفات المالية.(مزيد من التفاصيل)

منذ 2009-2010 توج الفريق السماوي بالدوري 6 مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وبكأس رابطة المحترفين 6 مرات.

وفي الموسم الجاري يحتل سيتي وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

يذكر أن هذه الاتهامات ليست الأولى لمانشستر سيتي، إذ اتهمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2014 بخرق قواعد المالي النظيف، وأجبر على دفع غرامة قدرها 20 مليون يورو بسبب خرقه للقواعد.

وفي 2020، أنصفت المحكمة الرياضية مانشستر سيتي في نزاعه مع يويفا حول حرمانه من اللعب في المسابقات الأوروبية لمدة عامين، وخففت الغرامة المالية عليه لتصبح 10 ملايين يورو فقط.(طالع التفاصيل)

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